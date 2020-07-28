Ливни в Москве вновь подтопили подземные переходы и автомагистрали, а лето 2020 года обещает стать самым дождливым за всю историю. Мы узнали у эксперта, как город может подготовиться к переменчивой стихии.

27 июля в Москве прошел сильный ливень — за два вечерних часа на город пролилась месячная норма осадков. В некоторых районах города, на севере и северо-востоке, дождь затопил улицы и крупные автомагистрали. Кроме того, под водой оказались подземные переходы — пострадал даже вход на станцию МЦК «Ботанический сад», в вестибюль которой также пролилась вода.

Ранее этим летом дожди в Москве уже влияли на работу городской инфраструктуры. Самым масштабным стал ливень 20 июня, который полностью затопил переход на Варшавском шоссе и парализовал дорожное движение на юге города. По оценкам метеорологов, московское лето 2020 года может стать наиболее дождливым за всю историю.

Столичные власти объясняют коллапсы перебоями в работе ливневой канализации: по мнению чиновников, главная проблема в работе стоков — попадающий туда мусор и ветки деревьев. Также власти ссылаются на непредсказуемость стихии — внезапные и обильные дожди этого лета сложнее спрогнозировать. Но можно ли подготовиться к резким переменам погоды и защитить город от ущерба?

Во время сильных ливней затапливаются не только пешеходные переходы и входы в метро, но и дворы, дороги и тротуары — и это происходит не только в Москве. Большинство европейских и североамериканских городов сегодня сталкиваются с той же проблемой. Дело в том, что эти города не были спроектированы с учетом изменения климата и последствий такого изменения, в число которых входят более частые и сильные ливни, — об этом просто не задумывались.

Канализации строились на основе уже устаревших норм, и даже если бы они функционировали на 100%, то все равно бы не справились с нынешним объемом осадков. Мы должны признать, что индустриальная модель водоотведения, основанная на трубах и как можно более быстром выводе воды из города, больше не работает . Мы можем либо модернизировать ее, что будет очень дорого и долго, для этого потребуется вывести некоторые участки на поверхность, а потом закопать их обратно (надеясь, что не настанет момент, когда и новые коммуникации не будут справляться с нагрузкой), либо выбрать альтернативный подход, более эффективный и менее дорогостоящий.

Альтернатива — система инженерно-ландшафтных решений, которые будут нацелены на то, чтобы почва впитывала и удерживала воду, снимая давление с ливневой канализации. Газонами здесь не обойтись — необходимы более эффективные ландшафтные типологии и системы: от зеленых кровель, биодренажных канав, дождевых садов и водных скверов до природных набережных. Эти решения должны не только работать на разных масштабах и разных уровнях, но и функционировать как единая система. Для этого необходима стратегия на уровне города, в рамках которой будут выявлены наиболее уязвимые районы и улицы , предложены стратегические решения, связанные друг с другом.

В результате мы получим не только более устойчивую к ливням городскую среду, но и связную многофункциональную ландшафтную систему, которая может выступать в качестве сети общественных пространств, а также снижать эффект теплового острова (температуру города), очищать воздух и поверхностный сток (например, городские реки) и улучшать здоровье горожан. Время перестать рассчитывать на бетон, перестать воспринимать ландшафт как красивый пейзаж на фоне города и увидеть в нем важный инструмент для градостроительства XXI века.