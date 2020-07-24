Неоднозначная связь искусства и политики.

Инстаграм-аккаунт @radicalgraffiti постит фотографии надписей на стенах в различных городах мира. В аккаунте публикуются разные форматы уличного искусства — от простых надписей на стенах до стикеров и трафаретных работ, но все они объединены антикапиталистическим и деколониальным посылом.

О владельце аккаунта известно только то, что его зовут Бернард Куилл, он живет в Австралии и год назад был задержан за нанесение граффити на здание со статусом исторического наследия. Автор также ведет аналогичную фейсбук-страницу; в ее описании говорится, что цель проекта — «создать виртуальное путешествие по миру в поисках связи между политикой и искусством».

«Расформируйте полицию»
«Копы управляют всем вокруг» — измененное название песни «Cash Rules Everything around Me» («Наличные заправляют всем») группы Wu-Tang Clan
«Распространяйте солидарность, а не болезнь»
«Синие жизни убивают» — аллюзия на полицию (а также на цвета Республиканской партии США)
«Я не могу дышать» — последние слова убитого Джорджа Флойда
«Не открывать: внутри расист» — надпись на защитной конструкции памятника Уинстону Черчиллю
«Бунты вместо диет»
«Домашнее насилие — это тоже пандемия»
«Ненавижу понедельники и полицию»
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