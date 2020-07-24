Инстаграм-аккаунт @radicalgraffiti постит фотографии надписей на стенах в различных городах мира. В аккаунте публикуются разные форматы уличного искусства — от простых надписей на стенах до стикеров и трафаретных работ, но все они объединены антикапиталистическим и деколониальным посылом.

О владельце аккаунта известно только то, что его зовут Бернард Куилл, он живет в Австралии и год назад был задержан за нанесение граффити на здание со статусом исторического наследия. Автор также ведет аналогичную фейсбук-страницу; в ее описании говорится, что цель проекта — «создать виртуальное путешествие по миру в поисках связи между политикой и искусством».