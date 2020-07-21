Крупнейший город штата Орегон — эпицентр протестов против полицейского насилия. Демонстрации продолжаются уже 53 дня: федеральные власти посылают в город спецслужбы, а мирные жители пытаются предотвратить агрессию.

В некоторых городах США уже более 50 дней не утихают протесты против полицейского насилия, спровоцированные убийством Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из эпицентров выступлений сегодня — Портленд, крупнейший город штата Орегон на западе страны. Демонстрации протестующих в Портленде часто перерастают в открытую конфронтацию с полицией и беспорядки: именно там активисты снесли большинство резонансных памятников, а вечером 19 июля протестующие подожгли здание профсоюза полиции.

Три дня назад журналисты заметили в Портленде людей в военной униформе без каких‑либо опознавательных знаков: они передвигались на неномерных автомобилях и преимущественно ночью. Многие жители города пожаловались на неправомерные задержания и беспричинное применение силы. Выяснилось, что Дональд Трамп направил в Портленд агентов федеральной службы безопасности: по заявлению президента, «руководство города уже несколько месяцев как потеряло контроль над протестующими». Полицейское управление в Соединенных Штатах, как правило, имеет два уровня: полицию города и полицию штата, которые подчиняются мэру и губернатору соответственно. У федеральных властей зачастую недостаточно полномочий для прямого управления ситуацией: так, Трамп уже в начале июня критиковал власти штатов, которые не отдавали полиции приказ о подавлении протестов.

В конце прошлого месяца Трамп подписал указ о тюремных сроках за вандализм в отношении федеральной собственности (в число которой входят не только памятники, но и некоторые административные здания): для контроля за его исполнением формируются «отряды быстрого реагирования», состоящие преимущественно из членов спецслужб. Мэр Портленда Тед Уилер потребовал от президента немедленно вывести из города «тайную полицию»: он считает, что подобными мерами Трамп хочет не обеспечить безопасность в городе, а повысить рейтинг доверия перед президентскими выборами. Мэра поддержала и губернатор штата Орегон Кейт Браун — она заявила, что администрация Трампа должна прекратить использовать человеческие жизни в предвыборных играх.

На всплески насилия со стороны федеральных спецслужб жители города ответили мирными демонстрациями. Чтобы защитить протестующих от агрессии, группа женщин сформировала «стену матерей» между демонстрантами и силовиками: более тридцати человек взялись за руки и сопровождали шествие, чтобы не допустить насилия.

Протесты в Портленде по-прежнему продолжаются: Трамп отказывается выводить федерельные службы безопасности из города, а локальная администрация и губернатор штата не собираются идти на компромиссы и призывают немедленно остановить применение силы.