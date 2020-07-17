Последние несколько лет европейские города пытаются ограничить работу Airbnb — краткосрочная аренда повышает цены на жилье, количество туристов превышает число жителей, а гостиницы и отели терпят убытки. Собрали основные стратегии, которые города используют в борьбе с сервисом.

Будапешт: гибкие ограничения 14 июля венгерские власти одобрили закон, который позволяет муниципалитетам самостоятельно определять сроки краткосрочной аренды и таким образом регулировать деятельность арендных сервисов . Этот закон призван ограничить сдачу жилья в столице: аэропорт Будапешта является хабом WizzAir и ключевым направлением других лоукостеров, поэтому в последние несколько лет город страдает от овертуризма. Возросшая популярность направления привела к тому, что в последний год число туристов в Будапеште превысило количество жителей, а некоторые дома в центре города полностью переделаны в хостелы квартирного типа. Это негативно влияет на стоимость длительной аренды — по заявлению мэра города, семья среднего класса сейчас не может позволить себе снять жилье в центральных районах. Лиссабон: приоритет долгосрочной аренде Во время пандемии коронавируса треть жилья в центральной части Лиссабона оказалась пустой, поскольку ранее сдавалась в краткосрочную аренду, а многие коренные жители столицы продолжили снимать жилье в пригороде на фоне резкого роста цен. В начале июля мэр города Фернандо Медина выступил с программным заявлением, в котором рассказал про новую туристическую стратегию города: теперь власти столицы будут доплачивать собственникам за сдачу жилья на длительный срок , а краткосрочная аренда в центре будет количественно ограничена. Мэр надеется, что это положительно скажется и на экологии: часть горожан окажется в пешей доступности от рабочих мест.

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Тироль: судебный прецедент Власти австрийского города приняли закон, который обязывает арендодателей получать личное разрешение мэра на сдачу жилья на онлайн-платформах . При этом Airbnb пытается оспорить запрет, поскольку определяет себя не как арендный сервис, а как шеринговую платформу. Однако австрийский суд уже создал негативный прецедент, оштрафовав на 360 евро одного из собственников за отсутствие лицензии, поэтому формального повода оспорить закон у Airbnb фактически нет. Амстердам: поэтапный запрет Амстердам последовательно ограничивает работу Airbnb на протяжении нескольких лет. В 2017 году город установил ограничение на срок аренды на платформе — за сдачу квартиры более 90 дней в год владельцам грозил крупный штраф. Спустя год этот срок был сокращен втрое, до одного месяца в году, а с 1 июля 2020 года сдача квартир через Airbnb запрещена в трех центральных районах . С помощью ограничительных мер город пытается сделать туризм организованным: собственники из районов, в которых сервисом по-прежнему можно воспользоваться, теперь также обязаны уведомлять городские власти о каждой сделке. Кроме того, максимальное количество туристов в одной квартире не должно составлять больше четырех человек.

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Пальма-де-Майорка: полный запрет Островной город стал первой в Европе локацией, власти которой полностью запретили использование Airbnb на территории. С 2013 года средняя ставка аренды жилья в Пальме повысилась на 40 процентов, что вызвало резкий отток населения из небольшого города. Сейчас туристы могут арендовать жилье только в отдельных таунхаусах , при этом их владельцы обязаны получить соответствующую лицензию. Кратковременная аренда в многоквартирных домах запрещена полностью — этот запрет также действует в некоторых районах Ибицы и Канарских островов. Берлин: неработающие ограничения Берлин — одно из наиболее подверженных овертуризму направлений, но городские власти стараются сохранить баланс между долгосрочной и краткосрочной арендой. Четыре года назад город пошел на радикальные меры и полностью запретил аренду квартир через Airbnb: по закону собственник жилья обязывался во время сдачи находиться в нем сам. Однако туристическая привлекательность города начала резко падать, и два года спустя правило все же ослабили — теперь квартиры можно сдавать, предварительно получив специальное разрешение . При этом собственник может выставлять на платформе не более двух домов, а срок сдачи второго ограничен до 90 дней.