В 1990-е годы власти Берлина запустили масштабную кампанию по переустройству восточной части города, а многие здания остались бесхозными. Сегодня некоторые из них восстанавливаются активистами, и вместе с архитектурой меняется и подход к городскому пространству.

Дом статистики в Берлине — это огромная постройка площадью более 50 000 квадратных метров. Она была возведена в 1960-е годы для Министерства статистики ГДР. Дом расположен на Александерплац — в наиболее известной локации бывшего Восточного Берлина, которая после объединения Германии планомерно трансформируется в коммерческий центр города. В середине 1990-х годов власти Берлина запустили масштабную кампанию по урбанизации восточных районов города. Ключевым пунктом программы стало переустройство Александерплац, которую планировалось превратить в символ объединенной Германии. Неоднозначная архитектурная ценность соседствующих с площадью зданий и удобное расположение только способствовали осуществлению кампании. Однако проект оказался долгосрочным, и за двадцать лет городской администрации удалось переоборудовать под частные офисы и предприятия лишь малую часть соседствующих с площадью зданий. Крупные постройки, которые в советское время выполняли функцию госучреждений, остались при этом без эксплуатации.

В 2012 году берлинские власти окончательно приняли решение о сносе здания, однако компания, которая должна была заниматься сносом, разорилась, а новый тендер затянулся на три года.

В 2015 году группа художников из Alliance of Berlin арендовала строительные леса, чтобы повесить замаскированный под рекламный баннер плакат «Здесь будет построен культурный центр». Здание, которое более двадцати лет оставалось бесхозным, моментально оказалось в центре внимания , и городским властям пришлось считаться с запросами горожан. Вскоре после художественной акции активисты, урбанисты и архитекторы запустили цикл открытых дискуссий, на которых публично обсуждали возможные варианты использования здания. На каждой встрече присутствовали более 300 человек, и дальнейшая судьба постройки решалась коллективно. По итогам дискуссий здание решили превратить в центр смешанного использования — по задумке, просторное пространство превратилось бы в многофункциональный район, который мог бы послужить как жильем для беженцев, так и офисным центром для локальных инициатив.

При этом обсуждение проходило на неофициальном уровне, а доступ в предназначенное для сноса здание оставался закрытым.

«Мы хотели изменить представление о том, какой может быть городская ревитализация, — говорит партнер проекта Леона Линен. — Пора покончить с централизованной и иерархической регенерацией города, которой занимаются псевдоэксперты, и создавать пространства для городской повседневности». Проект поддержали сразу четыре архитектурных бюро, однако сперва активистам нужно было договориться с городской администрацией. В 2017 году постановление о сносе было отменено, однако власти отказались финансировать проект — на подобного рода низовые инициативы гранты попросту не предусмотрены . Тем не менее даже с минимальным бюджетом проект продолжил развиваться: все партнеры работали за свой счет, чтобы создать единое городское пространство. «Нашей целью было создать архитектурную модель общего блага, — рассказывает Леона Линен. — Пространство, отведенное под частные офисы, должно было превратиться в живой и разнообразный район в центре города и стать домом для тех, кому из‑за высоких цен на аренду или бюрократических проволочек не нашлось другого места в центре». Когда здание частично восстановили, инициаторы проекта открыли опен-колл для тех, кто мог бы занять освободившиеся пространства. Пятьдесят выбранных по итогу заявок — это инициативы различного масштаба, от летних школ до социальных центров. По словам участников проекта, это распределение не окончательно — они хотят протестировать возможные форматы кооперации и посмотреть, как различные организации могут взаимодействовать, находясь в едином пространстве.

В пространстве нет иерархии — все стейкхолдеры равны, и коллективные решения принимаются путем открытого обсуждения.