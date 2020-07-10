Пока границы остаются закрытыми, внутренний туризм пользуется спросом, а диапазон цен на курортное жилье расширяется до фантастических значений. Предлагаем отгадать, сколько стоит летняя ночь в двухместном номере на популярных туристических направлениях.
Цены приведены на двухместные номера за 8–9 августа по данным Booking.com.
Начнем с простого. Сколько стоит этот люкс в Ritz-Carlton на Тенерифе?
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А этот двухместный номер в одном из отелей Анапы?
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Едем на Лазурный берег. Сколько отдадите за ночь в центре Ниццы?
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А в какую сумму оцените комнату в Феодосии?
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Корфу, просторный люкс с видом на сад. Как думаете, сколько стоит?
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Отель в Севастополе. Ваши предложения?
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Монте-Карло, номер с видом на город. Сколько дадите?
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Наконец, бутик-отель в Симферополе. Сколько?
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