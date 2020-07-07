Сейчас в городе в восемь раз меньше жителей, чем туристов, а треть жилья сдается.

Власти Лиссабона объявили о новой стратегии городского развития, которая вступит в силу уже этим летом. Один из пунктов этой стратегии предполагает сокращение жилья для краткосрочной аренды — в частности, город планирует отказаться от услуг Airbnb и других арендных сервисов после окончания пандемии коронавируса. Вместо этого мэрия города будет доплачивать владельцам жилья в центральных районах, чтобы обеспечить долгосрочное проживание и таким образом сделать город функциональным. Сейчас треть жилья в Лиссабоне — это квартиры, которые сдаются в аренду посуточно. В 2019 году город стал самым популярным туристическим направлением Европы: при населении в 500 тысяч жителей Лиссабон ежегодно посещают более четырех миллионов туристов. Это положительно повлияло на развитие ресторанного бизнеса, но негативно сказалось на жилищном рынке: цены на жилье в центральной части города повышаются в среднем на 10% ежегодно. Многим коренным жителям города выгоднее снимать жилье в пригороде и сдавать собственность в краткосрочную аренду, чем самим жить в центральных районах.

Новая политика властей города предполагает, что количество сдаваемых в аренду на короткий срок квартир сократится, а освободившиеся пространства смогут занять те, кто работает в черте города.

К этому решению мэрию Лиссабона подтолкнула пандемия коронавируса, из‑за которой многие горожане перешли на удаленную работу. Новый закон, по мнению мэра города, позволит реорганизовать пространство таким образом, чтобы не работающие дистанционно жители могли быстрее добираться до рабочих мест и иметь шаговый доступ к основной инфраструктуре. Эта ситуация также улучшит экологическую обстановку в городе: высокая плотность населения в центральной части города может сократить автомобильный трафик и количество вредных выбросов в атмосферу. Решение мэрии является частью более широкой программы городского развития, направленной на ревитализацию города. После пандемии коронавируса власти португальской столицы начали активно развивать велосипедное движение и открывать новые зеленые зоны в центральных районах. Помимо этого, городская администрация сотрудничает с частными компаниями, которые занимаются жилой застройкой и превращением промышленных зданий в многофункциональные пространства. Лиссабон также входит в С40 — единую сеть городов по всему миру, которая направлена на развитие экологии и стабилизацию климатических условий. «Если мы проигнорируем вызовы пандемии и вновь вернемся к обычной жизни, то окажемся на грани климатической катастрофы и повсеместного социального неравенства», — заявил мэр Лиссабона Фернанду Медина.

«Пришло время изменений, от которых выиграют не только лиссабонцы, но и туристы: они увидят зеленый, чистый и живой город, а не красивый музей».

Последние несколько лет популярные туристические направления испытывают трудности из‑за возросшей популярности сервисов аренды жилья. Власти городов считают, что аренда мешает жителям выбирать доступное жилье и негативно сказывается на облике городских кварталов. Кроме того, бронирующие жилье на платформе путешественники, как правило, не платят туристический налог . Летом 2019 года французская ассоциация туризма направила жалобу на Airbnb в Европейский суд. В ассоциации предположили, что онлайн-сервис нарушает действие закона о недвижимости, поскольку влияет на среднюю стоимость аренды, однако жалобы отклонили. Некоторые европейские города также вводят дополнительные ограничения на пользование сервисом. Так, в Амстердаме невозможно снять жилье на Airbnb более чем 30 дней, а в Барселоне собственники жилья обязаны получить разрешение муниципалитета для сдачи квартиры на сервисе.