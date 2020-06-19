Вопрос урбанистам по итогам эпидемии — как сделать город устойчивым к карантину. Ответа нет. Среды, которая гарантировала бы от заражения вирусом, не существует. Эпидемия — не градостроительная проблема, когда пройдет, тогда и обращайтесь. Но это плохой ответ, он делает урбанистов посторонними большому человеческому процессу и ставит под вопрос их идеи и устремления.

Прежде всего, урбанизм в узком смысле — это идеи friendly-cityFriendly-city — концепция в урбанистике, которая предполагает, что общественное пространство должно создавать атмосферу доверия и места для знакомства.. Это благоустроенные общественные пространства, не город luxury glamour 2000-х, но демократия образованной городской молодежи, пешеходы-самокаты-велосипеды, террасы-лавочки-газоны, праздник 24/7. 16 июня, когда Собянин открыл веранды ресторанов, этот город вернулся, и так бурно, что казалось — это и есть настоящий день России, парад и всенародное голосование вместе.

Город вернулся, но вопросы остались. И до карантина было множество граждан, не относящихся к образованной городской молодежи и не особо ценящих образ демократии. Для них это был не город, но морок. Этот морок ушел на 100 дней, степень его неприятия сильно возросла.

Меланхолический гуманизм

Сегодня нет четких данных о цифрах потерь, но оценить их приблизительно можно. По данным сотовых операторов, из Москвы выехало во время карантина около пяти миллионов человек. Это значит, что город потерял примерно треть населения. Можно считать, что он обеднеет примерно на треть, в той же пропорции уменьшится городской бюджет, столько же кафе, магазинов, ресторанов, парикмахерских, фитнесов и т. д. не выйдут из карантина, и на треть упадет качество оставшихся. Все это выстраивалось в Москве 30 лет. Чтобы понять, где нам предстоит оказаться, вспомните город позднего Лужкова в плане уровня сервиса и услуг, джихад-такси и палаток у метро. Ну и в уровне взаимной симпатии и доверия горожан: тут у каждого свой опыт, у меня не очень.

Friendly-city закрыли: и у нас, и по всему миру. Чиновники могут произносить слова, как прекрасна экономика обмена и услуг, но когда прилетает черный лебедь, они думают: да и черт бы с ней. Никто, за редким исключением шведов, не сказал, нет, мы не готовы от этого отказываться (кстати, в Швеции при 10,5 млн населения от коронавируса умерли около пяти тысяч человек, и в Москве то же самое: в чем тогда смысл карантина?). Раз государства по всему миру так открыто признают, что это никому не нужно, стоит ли вкладываться?

Для того чтобы удержать людей от социальных контактов, пропаганда вынуждена была объяснять, что человек человеку не друг, а угроза для здоровья. При нашем уровне взаимного доверия это вообще-то и объяснять никому не надо. Но все же обнаружить, что слать проклятия москвичам, которые обжираются, сидя на плитке, теперь можно и нужно, многих укрепило духовно. 16 июня в Москве на террасы вышла узкая группа горожан, но остальные не были равнодушны. Они порицали их в самых крайних выражениях как разносчиков без масок на лице и страха божьего в душе.

Есть долгие тренды. Центр мегаполиса, который в последние десятилетия сменил функцию с деловой и административной на досугово-рекреационную (и это один из симптомов постиндустриальной экономики по всему миру), в обозримой перспективе при ней и останется. Но идеология friendly-city переживает плохое время. Так бывает, что после больших потрясений в старые заклинания никто не верит. Именно это и произошло.

По замыслу ведь этот город был не праздником, который всегда с тобой, а мотором постиндустриальной экономики, средством интенсификации обмена, повышения взаимного доверия и креативной атмосферы. Эту картину нарисовал Ричард Флорида в 2002 году. Ему принадлежит идея, что постиндустриальные отрасли — IT, консалтинг, финансы, наука и технологии — лучше развиваются в городах, где одновременно развита гуманитарная сфера — культура, искусство, образование, услуги, еда и торговля — и городская среда. Отсюда культура/торговля/среда получили статус производительных сил новой экономики. Они создают коммуникативную рамку доверия между игроками новой экономики. В городе с хорошей музыкальной и театральной культурой программисты и юристы чаще знакомятся и больше доверяют друг другу.

Однако не в ситуации, когда человек человеку — угроза для здоровья. Особенностью постиндустриального города является конкуренция офлайн- и онлайн-города, и эпидемия создала колоссальные преимущества для онлайна. Кафе для встречи биолога, программиста и дизайнера в 2002 году было гораздо нужнее, чем сегодня; на карантине они еще больше пообвыклись к общению онлайн. Но проблема не в них, а во власти. Теперь очень трудно будет убедить какого‑нибудь мэра или губернатора, что для того, чтобы в его городе развились науки и технологии, ему нужно вкладывать деньги в общественные пространства и театры. В это надо верить, а с верой за время карантина стало хуже.

Главный онлайн-санитар

По правде говоря, у нас тут с самого начала было некоторое лукавство. В том смысле, что искусство и культура у нас здорово развивались, среда тоже много совершенствовалась, однако центром IT, технологий, науки и т. д. Москва не стала больше, чем была. В роли ведущей постиндустриальной отрасли, приносящей в город деньги, у нас выступает управление, попросту сказать, административный ресурс. Насколько удачно он сочетается с friendly-city — вопрос. С одной стороны, образованная молодежь, празднующая счастье города в европеизированном центре, несомненно, укрепляет легитимность режима в плане благоустройства в высшем смысле — как устроения Блага нынешним султаном, да сделается его правление вечным путем всенародного голосования. С другой — этой молодежи именно это вечное правление совершенно не нравится, и она как раз и является той социальной группой, которая легитимность режима подрывает, а меры по устройству для нее специальных пространств подчеркивают ее значение в городе.