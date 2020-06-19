После выхода книги «В диких условиях» автобус Криса Маккэндлесса превратился в место паломничества: его увезли, чтобы не подвергать жизни туристов опасности.

В 1992 году 22-летний Кристофер МакКэндлесс отправился в путешествие по необитаемой части Аляски. Он планировал прожить в полном одиночестве несколько месяцев, занимаясь охотой и собирательством. В 40 километрах от шоссе Паркс путешественник нашел брошенный строителями автобус, в котором и обосновался. Не имея ни навыков охоты, ни продуктовых запасов, спустя некоторое время МакКэндлесс умер в автобусе от истощения, а его тело случайно обнаружил охотник.

История путешественника, более известного под псевдонимом Александр Супербродяга, стала популярной в 1996 году после публикации романа Джона Кракауэра «В диких условиях». Книга была впоследствии переведена на 30 языков, а в 2007 году по ее сюжету вышел одноименный фильм. В центре сюжета оказались мотивы путешественника, который в одиночку отправился в отдаленные от цивилизации места, — неприятие капитализма и традиционного уклада жизни, — поэтому книга быстро стала культовой.

Автобус, в котором Супербродяга провел последние месяцы жизни, получил культовый статус и стал объектом туристического притяжения. Однако маршрут МакКэндлесса представляет опасность для неподготовленного путешественника: автобус находится на огромной территории национального парка Денали, а чтобы к нему попасть, необходимо преодолеть реку Текланика, которая отличается стремительным течением.