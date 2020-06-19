Антропологи КБ «Стрелка» выделили три основных стратегии поведения горожан: выживание, выжидание и развитие. Первый подход характерен для людей, которые без лишнего оптимизма воспринимают происходящее и готовятся к худшим сценариям развития событий. Вторую стратегию выбирают те, для кого самым большим испытанием становится стресс от изменившихся условий работы и жизни. Суть третьего подхода — в восстановлении и наращивании внутренних ресурсов, поиске возможностей для роста во время самоизоляции.

Горожане отреагировали на карантин по-разному. В зависимости от того, был ли у них предыдущий опыт жизни во время кризисных ситуаций и была ли возможность работать удаленно во время локдауна, они различными способами обустраивали свой быт на самоизоляции. Уровень доверия к институтам и общее ощущения уверенности в завтрашнем дне также оказали влияние на поведение городских жителей в условиях пандемии.

Работа и покупки

На самоизоляции люди освоили под импровизированный офис все мыслимые и немыслимые уголки — уединения, тишины и рабочего настроя ищут на балконе, в автомобиле, в санузле и даже в шкафу. Когда рабочих пространств не хватает на всех, особенно важным становится умение договариваться, идти друг другу навстречу и придерживаться определенных условностей. Легче «играть в офис» вместе с теми членами семьи, которые продолжают дистанционно работать или учиться, и в перерывах по офисной привычке собираться за чашкой кофе.

Проблематично делить импровизированный офис с теми, кто находится в воображаемом спортзале, имитирует жизнь на даче или просто делает домашние дела — бытовая нагрузка на самоизоляции только растет. Наименее договороспособными предсказуемо оказались дети — единственная сила, способная эффективно противостоять экспансии офиса в жилое пространство. Ситуация карантина размывает границы между частным и общественным , а видеоконференции превращают прежде сугубо приватные пространства комнат в составные части глобального офиса.

Ключевой статьей расходов для многих семей становится покупка продуктов. Продуктовый резерв формируется, конечно, не только из гречки. Например, горожане активно запасаются напитками: любимым вином и питьевой водой. Готовые блюда заказывают чаще, чем обычно, — ресторанная еда позволяет разнообразить будни, создавая ощущение праздника. По этой же причине стали чаще заказывать срезанные цветы. Среди непродовольственных товаров, покупаемых онлайн, горожане упоминали одежду, технику, медикаменты, товары для организации рабочего пространства и мелкий спортинвентарь.

Досуг и развлечения

Развлечения на самоизоляции стали особенно важными: они помогают поддерживать психологический комфорт, проводить границу между рабочим и личным временем в одном и том же пространстве. Домочадцы старались уделять больше времени совместному досугу — они готовили вместе с детьми, играли в настольные игры, смотрели кино и чаще, чем раньше, общались с родственниками и друзьями по видеосвязи. Характер досуговых практик четко различается по комнатам : одни и те же действия, допустим игры и чтение, в гостиной и на кухне подразумевают, что к ним присоединяется вся семья, тогда как в спальне и на балконе тем же самым скорее будут заниматься в уединении.

Довольно быстро после начала самоизоляции проявилось утомление «тотальным онлайном» — постоянный поток мотивирующих предложений что‑то выучить, прочитать и посмотреть сбивает с толку и фрустрирует: всего не успеешь, а выбрать что‑то одно так сложно! Чего горожанам по-настоящему не хватает в четырех стенах, так это визуальных и тактильных впечатлений, контакта с природой. Эту проблему решают созданием цветников и исполнением детской мечты — заводят домашнего питомца. Разнообразие в быт привносит воспроизведение «городского» формата досуга — в импровизированном кафе, домашнем караоке или кинотеатре.

Активный отдых

Особые надежды во время самоизоляции горожане возлагали на спорт. Здесь либо пан, либо пропал: за пару месяцев домашнего заточения есть шанс выработать привычку к упражнениям и выйти с карантина подтянутым атлетом — или, наоборот, растерять остатки формы. Распространенной мерой по поддержанию физической активности становится отказ от лифта — хотя здесь, как и при отказе от мусоропровода в пользу дворового контейнера, есть и задача избежать лишних контактов с потенциально загрязненными поверхностями.

Те, кто не остановился на забегах по лестнице, развернули спортивную активность в квартире. Для этого лучше всего подходит большая комната, где можно активно двигаться и заниматься вместе с домочадцами, взаимно поддерживая спортивный настрой. «Запасные» спортивные площадки располагаются на балконе и в коридоре. Для спортивных занятий горожане выбирали мелкий инвентарь (коврики, гантели, резинки для фитнеса) и использовали подручный реквизит (табуретки, пластиковые бутылки с водой). Превращать даже небольшое пространство в квартире в филиал спортзала оказались готовы немногие, да и полноразмерные тренажеры можно позволить себе взять лишь в аренду. Технологии проникают в домашний спорт с переменным успехом — онлайн-тренировки уступают по популярности классическим и воспринимаются как компромисс, а VR-технологии для занятий спортом осваивают пока лишь самые прогрессивные горожане.

Полный текст исследования доступен на сайте Медиацентра КБ «Стрелка».