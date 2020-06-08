С 9 июня в Москве отменяются цифровые пропуска и график прогулок, а в ближайшие две недели будут сняты многие ограничения, которые действуют в городе с начала апреля. «Афиша Daily» рассказывает о ключевых изменениях в городской жизни, которые ждут москвичей уже с завтрашнего дня.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков утром 8 июня объявил об отмене режима самоизоляции в городе со следующего дня. Позже эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Какие ограничения снимут уже завтра?

C 9 июня по Москве можно перемещаться без использования цифровых пропусков . Это значит, что все жители города — в том числе москвичи старше 65 лет и жители, страдающие хроническими заболеваниями, — смогут свободно передвигаться и посещать общественные места. График прогулок, введенный в городе 1 июня, также будет отменен.

Вновь заработают льготы на проезд в общественном транспорте — имеющие их москвичи смогут воспользоваться правом бесплатного проезда, а восстановить срок действия неиспользованных ранее проездных билетов можно будет с 12 июня. Кроме того, будут сняты ограничения на работу каршеринга и такси.

Работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и ветеринарные клиники. Также откроются агентства по трудоустройству и подбору персонала, научные и общественные организации. Вернуться к работе смогут киностудии и студии звукозаписи, а в режиме репетиций вновь заработают театры, цирки и концертные организации — но зрителей на представления по-прежнему пускать не будут. Кроме того, для посещения откроются городские кладбища.

Когда начнут работать кафе и рестораны?

Летние веранды кафе и ресторанов смогут открыться с 16 июня. Монтаж веранд в Москве начался 1 июня, а право на их установку получили более 3000 ресторанов. Заведения обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора — предоставлять посетителям и сотрудникам средства дезинфекции, измерять температуру и следить за соблюдением социальной дистанции. Столы на верандах должны быть установлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

С 23 июня заведения общепита вернутся к работе уже в привычном формате и смогут пускать посетителей внутрь. Помимо кафе и ресторанов откроются бары, столовые и буфеты.

Что еще откроется в ближайшие две недели?

С 16 июня смогут возобновить работу библиотеки: посетить их можно будет только по предварительной записи. С некоторыми ограничениями откроются музейные пространства, выставочные залы и зоопарки — их посещение будет возможно исключительно по электронным билетам, а также будут введены ограничения на максимальное количество посетителей. На спортивные мероприятия допустят зрителей, однако при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Снимаются ограничения на работу стоматологических клиник — с 16 июня они смогут оказывать услуги в полном объеме. Вернется к работе и часть сферы услуг: риелторские конторы, рекламные и консалтинговые агентства.

23 июня будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры — можно будет заниматься спортом на тренажерах, сидеть на лавочках и играть на детских площадках. Возобновят работу детские сады и откроются фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и сауны. Библиотеки можно будет посещать без предварительной записи. Кроме того, возобновится навигация по Москве-реке.

Какие ограничения остаются?