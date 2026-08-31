«Тони»: романтичный и вдохновляющий байопик о юности шеф-повара Энтони Бурдена

Так начинается упоительное лето, во время которого из сыча рождается человек. Чтобы заработать на обратный билет, Тони устраивается посудомойщиком в ресторан. У своего самого бедового коллеги (Лео Вудолл) перенимает приемы общения с противоположным полом, помимо словесной бомбардировки псевдоинтеллектуальной околесицей, а также вредные и даже слишком вредные (для официального российского проката) привычки. У шеф-повара с изысканным испанским акцентом учится не только основам кулинарии, но и азам рабочей дисциплины, которые пригодятся в жизни, даже если не планируешь работать на кухне (а Тони еще не планирует). Главный же урок юности не пройдет безболезненно: что бы ни напридумывал про себя интеллигентный молодой мужчина, он остается никем — по крайней мере, до первой работы.