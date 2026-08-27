Супергерои

«Человек-паук» против «Колобка»: все, что мы писали про две горячие кинопремьеры августа

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Август этого года запомнится противостоянием в параллельном и официальном прокате голливудской супергероики «Человек-паук: Новый день» и российской киносказки «Последний богатырь. Колобок». Собрали все наши материалы об этом удивительном дабл-фичере.
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