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Супергерои
«Человек-паук» против «Колобка»: все, что мы писали про две горячие кинопремьеры августа
Афиша Daily
Вчера
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Август этого года запомнится противостоянием в параллельном и официальном прокате голливудской супергероики «
Человек-паук: Новый день
» и российской киносказки «
Последний богатырь. Колобок
». Собрали все наши материалы об этом удивительном дабл-фичере.
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