Хорошая новость: Кевину Файги удалось сделать «Человека-паука» похожим на фильмы Сэма Рейми. Плохая: дотянуться получилось лишь до третьей и самой проблемной части трилогии с Тоби Магуайром. Правда, на этот раз всему виной перебор не с врагами Человека-паука, а его друзьями. «Марвел» не была бы собой, если бы не попыталась превратить свой очередной блокбастер в фансервисное хрючево, что само по себе не плохо: в конце концов, именно так комиксы «Марвел» в свое время обставили конкурирующую продукцию из DC. Проблема в том, что расширенные камео превращают «Новый день» в раздутое изнурительное зрелище, неспособное даже создать интересную интригу : сегодня только совсем наивные люди не догадаются во время просмотра, что [спойлер] не может быть [спойлер].