21 лучший российский мультфильм всех времен: большой опрос «Афиши Daily»

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Новый большой опрос «Афиши Daily»: мы попросили 37 критиков, режиссеров и телеграм-блогеров назвать лучшие мультфильмы, снятые в России за последние 35 лет. В итоге получился топ из 21 полнометражной картины. Еще больше мультфильмов ищите в персональных топах участников опроса.

Иван Проскуряков и Роман Супер*・2020

Кукольная анимация — зверь редкий, в полном метре почти невозможный. Каждый проект финансируется в основном с помощью краудфандинга, нужная сумма набирается за счет фанатов и киношников. У кукольной анимации специфическая репутация: хорошо, здорово, но зачем? Чтобы были шедевры! «Это Эдик» — не только материал для лекций Игоря Хилова, автора кукольных сегментов фильма, но и мастерпис в зрительском смысле. Он непредсказуемый, порой до буффонады комедийный, но и мрачный, при этом не скатывается в пошлятину про «темные стороны» Эдуарда Успенского. Это в какой-то степени наша «Одержимость», история человека с крайне специфической репутацией.

Марина Беляева

«В Раю смотрят мультики»

© «Амурские волны»

Алексей Цицилин・2021

Воронежская студия Wizart одной из первых в стране научилась делать качественную 3D-анимацию мирового уровня, но достичь столь же качественной драматургии удалось не сразу. Это главная проблема полнометражной российской мультипликации. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» захватывает небанальностью сюжета, непредсказуемостью сценарных поворотов, неоднозначностью персонажей, живой речью и изысканными гэгами. Абсолютно голливудское кино без примеси пошлых провинциальных шуток и цитат из советских шлягеров. Все очень стильно, включая внешний вид главных героев.

Сергей Капков

«Мульти-Шмульти»

© СТВ

«Аниматик»

«После титров», «Пираты Белоуса»

«В Раю смотрят мультики»

«Гипер Раптор»

1. «Носферату: Ужас ночи»

2. «Незнайка на Луне»

3. «Непокой»

4. «Ку! Кин-дза-дза»

5. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

6. «Незнайка и Баррабасс»

7. «Карлик Нос»

8. «Короли и капуста»

9. «Первый отряд»

10. «Снежная королева»

1. «Карлик Нос»

2. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

3. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

4. «Огонек-Огниво»

5. «Ку! Кин-дза-дза»

6. «Крепость: Щитом и мечом»

7. «На выброс»

8. «День рождения Алисы»

9. «Князь Владимир»

10. «Бабка Ежка и другие»

1. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

2. «Карлик Нос»

3. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

4. «Князь Владимир»

5. «Знаешь, мама, где я был?»

6. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

7. «Три богатыря и Шамаханская царица» 

8. «Иван Царевич и Серый Волк»

9. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

10. «Иван Царевич и Серый Волк-4»

1. «Непокой»

2. «Нос, или Заговор „не таких“»

3. «На выброс»

4. «Карлик Нос»

5. «Князь Владимир»

6. «Это Эдик» 

7. «Ку! Кин-дза-дза»

8. «Знаешь, мама, где я был?»

9. «Огонек-Огниво»

10. «Похождения бравого солдата Швейка»

Сергей Глезин・2010

Первая часть франшизы, в которой собираются все трое главных героев. Идеальное продолжение сольных мультфильмов — богатыри объединяются против уникального врага, которого невозможно победить привычным методом грубой силы. «Царица» берет от каждого сольника про богатырей лучшее: юмор, легкую интонацию, масштаб и ярких комедийных сайдкиков — и умело закручивает сюжет с помощью крутого дуэта антагонистов, коварной Царицы и вездесущего Ворона.

Маря Плевицкая

«маря против всех»

© «Мельница»

© Wizart Animation

Фильм — большая победа российской мультипликации на международном уровне. Он убедительно заявил о новой крупной и серьезной анимационной студии, расположенной не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Воронеже. После полнометражного дебюта на студии, ныне называемой «Воронеж», были созданы и другие большие проекты, но первый блин не оказался комом. Можно простить «Снежной королеве» и вольное обращение с первоисточником, и несовершенство сценария, поскольку и простую публику, и профессионалов впечатлили увлекательные приключения, очаровательные персонажи, высокое качество анимации, выразительный визуал и динамика повествования. Об успехе ленты свидетельствуют кассовые сборы, резонанс на международных рынках и даже шорт-лист премии «Оскар».

Владлен Барбэ и Максим Свешников・2012

Алена Сычева

«Мульткультура c Аленой Сычевой»

«даша вещает»

«Кино-Театр.Ру»

«Мультфильмы как искусство»

«Меню мультоеда»

1. «Карлик Нос»

2. «Непокой»

3. «Князь Владимир»

4. «Щелкунчик и Мышиный король»

5. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

6. «Огонек-Огниво»

7 «На выброс»

8. «Снежная королева» 

9. «Лунтик. Возвращение домой»

10. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

1. «Знаешь, мама, где я был?»

2. «Нос, или Заговор „не таких“»

3. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

4. «Гофманиада»

5. «Ку! Кин-дза-дза»

6. «Гадкий утенок»

7. «Кощей. Похититель невест»

8. «Непокой»

9. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

10. «На выброс»

1. «Знаешь, мама, где я был?»

2. «Чебурашка»

3. «Гофманиада»

4. «Нос, или Заговор „не таких“»

5. «Князь Владимир» 

6. «Карлик Нос» 

7. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

8. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

9. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

10. «Огонек-Огниво»

1. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

2. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

3. «Карлик Нос»

4. «Гадкий утенок» 

5. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

6. «Ку! Кин-дза-дза»

7. «День рождения Алисы»

8. «Три кота. Зимние каникулы»

9. «На выброс»

10. «Смешарики. Легенда о золотом
       драконе»

Владимир Торопчин・2011

Дружелюбный сосед богатырской франшизы под эгидой студии «Мельница» (есть даже намеки на их связь) не мог пройти мимо топа. Первый фильм в 2011 году сумел по-новому переосмыслить знакомые сказочные сюжеты. Мульт органично сочетает фольклор и современный юмор. Остроумные диалоги, приятная рисовка, рассадник культурных отсылок и яркие персонажи заслуженно превратили проект в объект зрительского интереса. Своенравная принцесса Василиса (и премудрая, и прекрасная одновременно), бесхитростный жених Иван (де-юре царевич, де-факто слегка дурак), харизматичный компаньон Волк (для близких просто Серый) и другие запоминающиеся герои вроде Царя и Кота смогли запустить еще одну успешную анимационную серию.

Евгений Белоусов

«После титров», «Пираты Белоуса»

© «Мельница»

© Bazelevs

В «Смешариках» поражает высокий уровень качества: 3D-графики, анимации, постановки кадра, работы с планами, движением камеры, монтажом. Фантастическая скорость профессионального роста для 2011 года. Смешные шарики, каждый из которых наделен своим характером, рассуждают на философские темы, ставят экзистенциальные вопросы: «Какой смысл в том, что происходит с нами в повседневности? Или жизнь окрашивается только приключениями?» Есть и метауровень: это мультфильм про кино, которое уводит от реальности, но парадоксальным образом открывает мир и помогает заново понять себя и свою маленькую большую жизнь.

Денис Чернов・2011

Юрий Михайлин

«Лодки из арбузных корок»

 «Анимация, ИИ, Метаверс»

«Мульти-Шмульти»

 «Анимационный сценарий и разработка»

«Ведомости», «Звоните Гайдаю!»

1. «Знаешь, мама, где я был?»

2. «Нос, или Заговор „не таких“»

3. «Первый отряд»

4. «Звездные собаки: Белка и Стрелка»

5. «Фиксики против Кработов»

6. «Кощей. Начало»

7. «Гофманиада»

8. «Сказ о Петре и Февронии»

9. «Князь Владимир»

10. «Суворов: Великое путешествие»

1. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

2. «Знаешь, мама, где я был?»

3. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

4. «Кощей. Похититель невест»

5. «Бука. Мое любимое чудище»

6. «Смешарики. Начало» 

7. «Ку! Кин-дза-дза»

8. «Лунтик. Возвращение домой»

9. «Карлик Нос»

10. «Возвращение Буратино»

1. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

2. «Непокой»

3. «На выброс»

4. «Лунтик. Возвращение домой»

5. «Доктор Динозавров»

6. «Маракуда»

7. «Гофманиада»

8. «Финник»

9. «Огонек-Огниво»

10. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

1. «Лунтик. Возвращение домой»

2. «Нос, или Заговор „не таких“»

3. «Непокой»

4. «Финник»

5. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

6. «Гофманиада»

7. «Волшебная свирель»

8. «Гадкий утенок»

9. «Арвентур»

10. «Ку! Кин-дза-дза»

Денис Чернов・2022

Pixar у нас дома. Блестяще разыгранный, нарисованный и отрендеренный мультфильм от создателей «Смешариков», который вполне мог бы стать прорывным для нас хитом в мировом прокате, если бы вышел до 2022 года. В нашей индустрии давно утвердилось разделение труда: 2D-полнометражки («Богатыри» и «Царевичи») снимаются для внутреннего рынка, 3D («Снежные королевы», «Бука», «Яга») — еще и с перспективой на экспорт. Первые почему-то долго получались лучше вторых. Видимо, когда пытаешься работать для всех, легко промахнуться мимо каждого. Финник это проклятье снял: настоящий гражданин мира, он ближе к Гринчу и Большому Лебовски, чем к домовенку Кузе. И все равно свой.

Николай Корнацкий

«Ведомости», «Звоните Гайдаю!»

© «Рики»

Константин Щекин・2020

Гончар находит огниво, мгновенно превращающее его в богача. Герою предстоит противостоять чарам Королевы, готовой на все ради волшебного предмета. У мультфильма студии «Вверх» много преимуществ. Это и отсутствие как такового злодея — вместо него искушение героя и его выбор. И визуал: мультфильм сделан в 2D-анимации, но за счет грамотной работы с тенями и полутонами художники добились объема и глубины. И обаятельная героиня Огонек, похожая на персонажей Миядзаки своей открытостью. И, что самое важное, неравнодушие авторов к проекту, которое чувствуется во всем вышеперечисленном.

Наташа Лобачева

«Т–Ж», «Поп-девичник!»

© Vverh

«2х2», «алинолан»

«Московский кластер видеоигр и анимации»

 «Т–Ж», «Поп-девичник!»

1. «Карлик Нос»

2. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

3. «Нос, или Заговор „не таких“»

4. «Знаешь, мама, где я был?»

5. «Непокой»

6. «Князь Владимир»

7. «Гадкий утенок» 

8. «Гофманиада» 

9. «Финник»

10. «Огонек-Огниво»

1. «Щелкунчик и Мышиный король»

2. «Карлик Нос»

3. «Князь Владимир»

4. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

5. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

6. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

7. «Звездные собаки: Белка и Стрелка»

8. «Смешарики снимают кино»

9. «Три богатыря и Шамаханская царица» 

10. «Непокой»

1. «Огонек-Огниво»

2. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

3. «Алеша Попович и Тугарин Змей»

4. «Карлик Нос»

5. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

6. «Нос, или Заговор „не таких“»

7. «Ку! Кин-дза-дза»

8. «Князь Владимир»

9. «Иван Царевич и Серый Волк»

10. «Бабка Ежка и другие»

© «Стайер»

Гарри Бардин — один из самых титулованных российских аниматоров, обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» и пяти премий «Ника». Его первый полнометражный мультфильм «Гадкий утенок» — вольная музыкальная интерпретация сказки Андерсена, поставленная по произведениям Чайковского и снятая в технике кукольной анимации. История отвергнутого птенца превращается в социальный комментарий, горькую притчу о нетерпимости, давлении большинства и страхе перед любым, кто отличается от окружающих. Мрачную, резкую и доказывающую, что российская анимация может говорить со взрослыми на одном языке.

Гарри Бардин・2010

Эдуард Царионов

«Царионов», «Бака! Подкаст об аниме»

Константин Бронзит・2024

Константин Бронзит чудесным образом вывел заурядную сериа