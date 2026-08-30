21 лучший российский мультфильм всех времен: большой опрос «Афиши Daily»

Pixar у нас дома. Блестяще разыгранный, нарисованный и отрендеренный мультфильм от создателей «Смешариков», который вполне мог бы стать прорывным для нас хитом в мировом прокате, если бы вышел до 2022 года. В нашей индустрии давно утвердилось разделение труда: 2D-полнометражки («Богатыри» и «Царевичи») снимаются для внутреннего рынка, 3D («Снежные королевы», «Бука», «Яга») — еще и с перспективой на экспорт. Первые почему-то долго получались лучше вторых. Видимо, когда пытаешься работать для всех, легко промахнуться мимо каждого. Финник это проклятье снял: настоящий гражданин мира, он ближе к Гринчу и Большому Лебовски, чем к домовенку Кузе. И все равно свой.