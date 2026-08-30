21 лучший российский мультфильм всех времен: большой опрос «Афиши Daily»
21
Новый большой опрос «Афиши Daily»: мы попросили 37 критиков, режиссеров и телеграм-блогеров назвать лучшие мультфильмы, снятые в России за последние 35 лет. В итоге получился топ из 21 полнометражной картины. Еще больше мультфильмов ищите в персональных топах участников опроса.
Иван Проскуряков и Роман Супер*・2020
Кукольная анимация — зверь редкий, в полном метре почти невозможный. Каждый проект финансируется в основном с помощью краудфандинга, нужная сумма набирается за счет фанатов и киношников. У кукольной анимации специфическая репутация: хорошо, здорово, но зачем? Чтобы были шедевры! «Это Эдик» — не только материал для лекций Игоря Хилова, автора кукольных сегментов фильма, но и мастерпис в зрительском смысле. Он непредсказуемый, порой до буффонады комедийный, но и мрачный, при этом не скатывается в пошлятину про «темные стороны» Эдуарда Успенского. Это в какой-то степени наша «Одержимость», история человека с крайне специфической репутацией.
Марина Беляева
© «Амурские волны»
Алексей Цицилин・2021
Воронежская студия Wizart одной из первых в стране научилась делать качественную 3D-анимацию мирового уровня, но достичь столь же качественной драматургии удалось не сразу. Это главная проблема полнометражной российской мультипликации. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» захватывает небанальностью сюжета, непредсказуемостью сценарных поворотов, неоднозначностью персонажей, живой речью и изысканными гэгами. Абсолютно голливудское кино без примеси пошлых провинциальных шуток и цитат из советских шлягеров. Все очень стильно, включая внешний вид главных героев.
Сергей Капков
© СТВ
1. «Алеша Попович и Тугарин Змей»
2. «Карлик Нос»
3. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
6. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
7. «Три богатыря и Шамаханская царица»
8. «Иван Царевич и Серый Волк»
9. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Сергей Глезин・2010
Первая часть франшизы, в которой собираются все трое главных героев. Идеальное продолжение сольных мультфильмов — богатыри объединяются против уникального врага, которого невозможно победить привычным методом грубой силы. «Царица» берет от каждого сольника про богатырей лучшее: юмор, легкую интонацию, масштаб и ярких комедийных сайдкиков — и умело закручивает сюжет с помощью крутого дуэта антагонистов, коварной Царицы и вездесущего Ворона.
Маря Плевицкая
© «Мельница»
© Wizart Animation
Фильм — большая победа российской мультипликации на международном уровне. Он убедительно заявил о новой крупной и серьезной анимационной студии, расположенной не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Воронеже. После полнометражного дебюта на студии, ныне называемой «Воронеж», были созданы и другие большие проекты, но первый блин не оказался комом. Можно простить «Снежной королеве» и вольное обращение с первоисточником, и несовершенство сценария, поскольку и простую публику, и профессионалов впечатлили увлекательные приключения, очаровательные персонажи, высокое качество анимации, выразительный визуал и динамика повествования. Об успехе ленты свидетельствуют кассовые сборы, резонанс на международных рынках и даже шорт-лист премии «Оскар».
Владлен Барбэ и Максим Свешников・2012
Алена Сычева
«Кино-Театр.Ру»
Владимир Торопчин・2011
Дружелюбный сосед богатырской франшизы под эгидой студии «Мельница» (есть даже намеки на их связь) не мог пройти мимо топа. Первый фильм в 2011 году сумел по-новому переосмыслить знакомые сказочные сюжеты. Мульт органично сочетает фольклор и современный юмор. Остроумные диалоги, приятная рисовка, рассадник культурных отсылок и яркие персонажи заслуженно превратили проект в объект зрительского интереса. Своенравная принцесса Василиса (и премудрая, и прекрасная одновременно), бесхитростный жених Иван (де-юре царевич, де-факто слегка дурак), харизматичный компаньон Волк (для близких просто Серый) и другие запоминающиеся герои вроде Царя и Кота смогли запустить еще одну успешную анимационную серию.
Евгений Белоусов
© «Мельница»
© Bazelevs
В «Смешариках» поражает высокий уровень качества: 3D-графики, анимации, постановки кадра, работы с планами, движением камеры, монтажом. Фантастическая скорость профессионального роста для 2011 года. Смешные шарики, каждый из которых наделен своим характером, рассуждают на философские темы, ставят экзистенциальные вопросы: «Какой смысл в том, что происходит с нами в повседневности? Или жизнь окрашивается только приключениями?» Есть и метауровень: это мультфильм про кино, которое уводит от реальности, но парадоксальным образом открывает мир и помогает заново понять себя и свою маленькую большую жизнь.
Денис Чернов・2011
Юрий Михайлин
Денис Чернов・2022
Pixar у нас дома. Блестяще разыгранный, нарисованный и отрендеренный мультфильм от создателей «Смешариков», который вполне мог бы стать прорывным для нас хитом в мировом прокате, если бы вышел до 2022 года. В нашей индустрии давно утвердилось разделение труда: 2D-полнометражки («Богатыри» и «Царевичи») снимаются для внутреннего рынка, 3D («Снежные королевы», «Бука», «Яга») — еще и с перспективой на экспорт. Первые почему-то долго получались лучше вторых. Видимо, когда пытаешься работать для всех, легко промахнуться мимо каждого. Финник это проклятье снял: настоящий гражданин мира, он ближе к Гринчу и Большому Лебовски, чем к домовенку Кузе. И все равно свой.
Николай Корнацкий
© «Рики»
Константин Щекин・2020
Гончар находит огниво, мгновенно превращающее его в богача. Герою предстоит противостоять чарам Королевы, готовой на все ради волшебного предмета. У мультфильма студии «Вверх» много преимуществ. Это и отсутствие как такового злодея — вместо него искушение героя и его выбор. И визуал: мультфильм сделан в 2D-анимации, но за счет грамотной работы с тенями и полутонами художники добились объема и глубины. И обаятельная героиня Огонек, похожая на персонажей Миядзаки своей открытостью. И, что самое важное, неравнодушие авторов к проекту, которое чувствуется во всем вышеперечисленном.
Наташа Лобачева
© Vverh
© «Стайер»
Гарри Бардин — один из самых титулованных российских аниматоров, обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» и пяти премий «Ника». Его первый полнометражный мультфильм «Гадкий утенок» — вольная музыкальная интерпретация сказки Андерсена, поставленная по произведениям Чайковского и снятая в технике кукольной анимации. История отвергнутого птенца превращается в социальный комментарий, горькую притчу о нетерпимости, давлении большинства и страхе перед любым, кто отличается от окружающих. Мрачную, резкую и доказывающую, что российская анимация может говорить со взрослыми на одном языке.
Гарри Бардин・2010
Эдуард Царионов
Константин Бронзит・2024
Константин Бронзит чудесным образом вывел заурядную сериа