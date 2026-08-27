Этот материал впервые был опубликован 15 июля 2026 года.
Справка: чем «Рукой Данте» отличается от «Кодекса Данте»?
По сути, перед нами два разных фильма. Показанный в 2025 году вне конкурса в Венеции и вышедший на «Нетфликсе» под названием «Рукой Данте» — эзотерический и слегка конспирологический триллер в духе Артуро Переса-Реверте с двумя таймлайнами, как у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите». Так условно в наши дни (действие стартует в 2001 году и символически зарифмовано с трагедией 11 сентября) писатель и дантовед Ник Тошес (Оскар Айзек) соглашается подтвердить подлинность оригинального варианта рукописи «Божественной комедии» и оказывается в эпицентре сложносочиненной интриги с убийствами и кражей манускрипта. Этот таймлайн снят оператором Романом Васьяновым в зернистом контрастном черно-белом цвете и в стандартном широкоэкранном формате. В то время как второй таймлайн — флешбэки из XIV века с участием Данте Алигьери (его тоже играет Айзек), — напротив, в насыщенных ярких цветах с использованием квадратного кадра 4:3. Режиссерская версия длится 2,5 часа — и, хотя она не лишена претенциозности, это законченное авторское высказывание об отношениях творца со своим произведением.
Вышедший 9 июля в российский, эстонский, латвийский и казахстанский прокат «Кодекс Данте» — так называемая коммерческая версия фильма «Рукой Данте» (на наших экранах она получила название «Кодекс Данте. Режиссерская версия»). Проще говоря, попытка сделать из мудреного авторского кино более зрительское — судя по постеру, фильм-ограбление в духе «Друзей Оушена». Из-за этого хронометраж фильма был сокращен на 50 минут, вся картина стала цветной, а ее действие динамичнее и развлекательнее, но и несуразнее тоже: иногда монтажные склейки проглатывают не только целые сюжетные линии (как правило, связанные с насилием и жестокостью), но и персонажей. В частности, досталось спутнице героя Джейсона Момоа. Многие флешбэки тоже пошли под нож, но не те, что связаны с Мартином Скорсезе, который играет мудрого старика Исайю, дающего наставления Данте. Оно и понятно: кажется, благодаря маркетинговой уловке «Мартин Скорсезе представляет!» (он один из 45 продюсеров фильма) и суперзвездному составу «Кодекс Данте» за первую неделю собрал в российским прокате более 50 млн рублей (всего в его копилке на данный момент 111 млн рублей). Что, однако, не уберегло его от кислых оценок зрителей: сейчас у картины на «Кинопоиске» 5,3. И это довольно справедливо, потому что перед нами не фильм, а его эрзац.
— Вы не снимали семь лет. Почему так?
— Да, на производство нового фильма ушло какое-то время. Но я рисую постоянно. И к счастью, могу себе это позволить, потому что, если бы мне приходилось сидеть и ждать, пока кто-то наконец сдвинет дело с мертвой точки, я бы, наверное, сошел с ума. А так я могу писать картины. Не обязательно каждый день, но, например, пока ждал съемок, я был в Анседонии и любовался там соснами, похожими на зонты, — такими же, как возле Виллы Боргезе и в Портофино. Петрарка и Муссолини насажали в Италии кучу этих сосен. Они потрясающие — с такими кронами, расходящимися зонтом. И само это занятие…
Есть такой момент в моем фильме о Ван Гоге. Доктор Гаше, которого играет Матье Амальрик, спрашивает героя Уиллема Дефо: «Почему вы рисуете?» И тот отвечает: «Чтобы перестать думать». Это не медитация. Я просто перестаю думать и становлюсь частью всего, что находится вокруг меня и внутри меня. Когда я снимаю кино, происходит то же самое. Дело ведь не в бесконечных совещаниях и всей этой организационной ерунде. Мне кажется, актеры знают: если мы начинаем работать вместе, у них будет пространство для свободы. Я сам выбрал этих людей. Они доверяют мне, я доверяю им. Я никого не бросаю на произвол судьбы. И поэтому — вы ведь уже посмотрели фильм — видно, что сделал Оскар Айзек, что сделал Джерард Батлер. Каждый актер, без исключения. Луис Канселми, Сабрина Импаччаторе… Все они идут дальше привычных границ, выкладываются полностью.
На площадке возникает пространство, где можно позволить себе такую свободу. Это та свобода, которую я хотел бы иметь сам. Помню, меня пригласили выступить перед выпускниками Хьюстонского университета, где я когда-то учился. Честно говоря, в университете я ничему не научился. Но они много лет звали меня, и я наконец приехал. Передо мной сидели студенты, и я сказал им: «Если кто-то спросит вас, чем вы занимаетесь, а вы ответите „Не знаю“, это хороший ответ». Если вы начинаете уверенно что-то объяснять или кто-то другой дает вам готовый ответ, скорее всего, он врет. Не знать — это нормально. Понимание приходит только в процессе работы.
Мне кажется, актеры тоже открывают что-то внутри себя, именно когда играют. Либо это ощущается правильным, либо нет. Вообще — хотя я не люблю обобщений, — если создать ситуацию, в которой человеку не нужно играть, а нужно просто реагировать на происходящее, получается настоящая жизнь. Именно такие моменты самые сильные. Помню, когда Гэри Олдман снимал «Не глотать», он однажды остановил сцену и сказал: «Здесь слишком пахнет актерской игрой. Давайте снимем еще раз». В общем, Олдман — великий актер.
— Вы романтик? Фильм заканчивается на паре главных героев, ощущении свободы, а потом звучит «Into My Arms» Ника Кейва — и это производит очень сильное впечатление.
— Еще какой, черт возьми! Конечно, романтик. Я без ума от своей жены (Луиз Кугельберг. — Прим. ред.). Она работала со мной над этим фильмом. До этого мы вместе делали «Ван Гог. На пороге вечности», работали с Жан-Клодом Каррьером (сценаристом, писателем и драматургом. — Прим. ред.). А в конце фильма звучит фраза: «Бога, скрытого от людей, я нашел в ней». Мне нравится сама мысль, что Бог — женщина.
И еще есть одна вещь: она была в романе (Ника Тошеса, по которому снят «Кодекс Данте». — Прим. ред.), но не вошла в фильм. Марти (Скорсезе, продюсер «Кодекса Данте». — Прим. ред.), который играет Исайю, говорит — и это, между прочим, факт, — что в Библии сказано: «Элохим сотворили небо и землю». Именно боги, а не Бог. Поэтому есть итальянская поговорка: Traduttore, traditore — «Переводчик — предатель». И если богов много, значит, каждый может иметь своего собственного бога. Мне кажется, если бы каждый просто мог верить в то, во что хочет верить, этого было бы вполне достаточно. Потому что у каждого из нас… Как говорил Данте, рай и ад находятся прямо здесь. Можно сделать их такими, какими захочешь.
Вы видели «Синг-Синг»? Потрясающий фильм. Колман Доминго там невероятный. Большинство тех парней до сих пор сидят в тюрьме. Но настоящая тюрьма — она у тебя в голове. И фильм показывает, как можно из нее выйти. Хотя для этого вовсе не обязательно оказаться за решеткой. Если ты не можешь справиться с этой внутренней тюрьмой, то не сможешь справиться и с жизнью. А жизнь тяжелая, она вся в ухабах. Поэтому актерская игра, вообще любое творчество — это способ переступить через смерть. Способ справиться с неизлечимым диагнозом под названием «жизнь». И я чувствую себя невероятно счастливым человеком, потому что могу что-то создавать. И еще важно, что все это остается. Это запечатлено.
Вот недавно я показывал «Апокалипсис сегодня» — версию 1979 года — в кинотеатре Саг-Харбора. Огромный экран, великолепный звук. Многие впервые увидели этот фильм именно в кино. И когда смотришь на Марлона [Брандо]… Он говорит о суде. А ведь именно осуждение нас и губит. Есть реплики для фильма, которые, я знаю, он придумал сам. Например, когда рассказывает о груде детских рук после вакцинации… И ты слышишь его — он жив. Он по-прежнему жив. Если хочешь увидеть Марлона — молодого или какого угодно, — он существует. Это запечатлено. И то же самое с тем, что сделали в этом фильме Джерри Батлер и Галь Гадот. Они потрясающие. Да и вообще все актеры. Марти [Скорсезе] невероятный. И он действительно очень, очень хотел сыграть эту роль.
— Правда хотел?
— Да. И я хотел, чтобы он ее сыграл. Но ему было важно, чтобы все понимали: это не камео. То, что он сделал, — очень серьезная работа. Там очень плотный материал. В фильме была реплика, которая есть в книге, но не вошла в окончательный монтаж: «Солги — и попадешь в ад. Скажи правду — и тебя распнут». Марти прожил это на собственном опыте — после «Последнего искушения Христа», после всех взлетов и падений, через которые он прошел, продолжая делать смелое, невероятное кино. Мы с ним большие друзья. Я даже написал его портрет. Это было в самом начале ковида. Мы начали работать, а потом уже не могли встречаться. Я был в Монтоке и просил его каждый раз сидеть у себя в мастерской при одном и том же освещении, чтобы свет падал одинаково. Он позировал мне по iPad, а картину я заканчивал уже в Монтоке. Я ведь вообще никогда не думал, что ста