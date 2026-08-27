— Да. И я хотел, чтобы он ее сыграл. Но ему было важно, чтобы все понимали: это не камео. То, что он сделал, — очень серьезная работа. Там очень плотный материал. В фильме была реплика, которая есть в книге, но не вошла в окончательный монтаж: «Солги — и попадешь в ад. Скажи правду — и тебя распнут». Марти прожил это на собственном опыте — после «Последнего искушения Христа», после всех взлетов и падений, через которые он прошел, продолжая делать смелое, невероятное кино. Мы с ним большие друзья. Я даже написал его портрет. Это было в самом начале ковида. Мы начали работать, а потом уже не могли встречаться. Я был в Монтоке и просил его каждый раз сидеть у себя в мастерской при одном и том же освещении, чтобы свет падал одинаково. Он позировал мне по iPad, а картину я заканчивал уже в Монтоке. Я ведь вообще никогда не думал, что ста