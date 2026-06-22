Ведьмы, тентакли и страшные шорохи: 5 новых ужастиков для домашнего просмотра

После завершения съемок фильм пролежал на полке три года, и здесь так и хочется вообразить, что все дело в продюсерах, которые все это время не могли найти в себе силы, чтобы досмотреть результат работы сквозь фейспалмы. Хорошо, что в конце концов они преодолели себя и представили картину публике, ведь под определенное настроение лучшего варианта развлечения, чем неумышленно угарный слешер, не придумаешь , особенно учитывая, что снят он — здесь надо отдать должное режиссеру Дэниелу Голдхаберу — гладко и динамично, невзирая на (а может, и благодаря) исключительной глупости происходящего.