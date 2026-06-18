6 новых британских сериалов: ромком-катастрофа, ограбление казино и абсурдные киносъемки

Завязка этого ромкома-катастрофы (или wrong-com, как сформулировано в трейлере) настолько дискомфортная, что это чувство не удается перебить даже финалом, оборачивающимся буквальным фильмом-катастрофой. Сами по себе неудобные темы и острый кринж — не обязательно плохо, тем более что здесь есть и остроумные находки. Скажем, первый план женщины по дискредитации бывшего друга перед его пассией и ее друзьями-зумерами сводится к тому, что Элис перед всеми раскрывает правду о восхищении Стива Вуди Алленом и его неоднозначной позиции по поводу обвинений против режиссера. Увы, в деталях до апатоуского золотого стандарта сериал совершенно не дотягивает: пиковый Апатоу никогда не превратил бы этих зумеров во что-то вроде декораций или реквизита (а нанял бы самых ярких молодых комиков момента даже на роли с одной репликой) и никогда бы не позволил себе имитировать злые поп-культурные отсылки, боясь упомянуть какую-нибудь реальную номинантку на BAFTA устами героя (в данном случае Стива). Наконец, Апатоу никогда бы не пытался трусливо сгладить острый центральный конфликт путем использования шокирующего жанрового поворота в кульминации — его фильмы были чилловыми разговорными комедиями от корки до корки даже когда это им вредило. Словом, «Элис и Стив» и близко не эталонный ситком апатоуского толка о взрослой дружбе (как «Платонические отношения»), а скорее непреднамеренный социальный хоррор (как «Друзья с колледжа» от тех же создателей). Впрочем, для безболезненного убийства времени даже такой вариант неплох — эту формулу разговорной взрослой комедии трудно испортить.