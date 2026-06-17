18 лучших мультсериалов нулевых, на которых выросли зумеры и зиллениалы: выбор критиков

Арки у героев одна драматичнее другой, есть очень понятное и логичное развитие персонажей (Зуко!), да и сами они настолько разные, что каждый точно найдет, с кем себя соотнести. Я, например, до сих пор хочу быть такой же крутой, как Тоф. К тому же сериал очень хорошо состарился — и по части шуток и репрезентаций, и по части идей, которые лежат в основе (важность принятия других такими, какие они есть, — одна из них).