«День разоблачения»: самый увлекательный фильм Стивена Спилберга за последние 20 лет

Первый знак, что перед нами все-таки не образец пикового Спилберга, появляется во время одного из больших экшн-сетписов. К слову, их в картине со стомиллионным бюджетом (то есть располагающимся ближе к содерберговскому «Черному чемодану», нежели к типичному блокбастеру ценой в двести миллионов долларов) всего парочка — зато каких! Спасение девушки из окруженной спецагентами фермы и последующая погоня по пересеченной местности — настоящий экшн-эталон. Увы, кульминация второй погони с прыжком из искореженного авто на мчащийся поезд напоминает по текстуре не пыльно-металлическую дуэль под винтом самолета (из «Индианы Джонса в поисках потерянного ковчега»), а компьютерно-аркадную погоню по джунглям из четвертого «Индианы». Самое печальное здесь то, что сам режиссер за последние двадцать лет, кажется, окончательно потерял способность видеть между ними разницу.