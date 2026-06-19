26 лучших дорам первой половины 2026 года

K-drama: топ-14 корейских дорам
«Как перевести любовь?» («I sarang tongyeok doenayo?»)
Альтернативное название на русском — «Можно ли перевести любовь?»
Поначалу может показаться, что это обычный ромком с хорошим кастом (Го Ен Чжон и Ким Сон Хо) и красивыми пейзажами. Но сериал написан сестрами-сценаристками Хон, а, значит, вас ждет настоящий накал драматизма и нестандартная главная героиня. Она актриса, которая внезапно стала популярной и оказалась в центре внимания не по своему желанию. У нее было тяжелое детство: выросла без родителей, привыкла быть незаметной и играть роли второго плана, поэтому обрушившийся успех стал для нее не чудом, а тяжелым грузом. На ее пути встречается переводчик-полиглот, который добросовестно выполняет свою работу и может понять любой язык, кроме языка чувств и эмоций. Пытаясь разобраться друг в друге, они постепенно начинают понимать самих себя. Дорама идеально подойдет тем, кто любит неторопливое развитие событий, красивые кадры и глубоких, неоднозначных персонажей.
«Мастерство Сары» («Reidi Dua»)
Альтернативное название на русском — «Искусство Сары»
Особенно рекомендую эту дораму любителям «Знаменитости» и «Анны», а также тем, кто устал от амплуа «Королевы Чхорин», в котором надолго застряла актриса Син Хе Сон. Здесь можно насладиться всем спектром ее таланта, потому что она играет героиню с несколькими личностями и масками. По сюжету Сара Ким — глава успешного люксового бренда, которую никто никогда не видел. Однажды находят тело погибшей девушки, которую и опознают как Сару, но в ходе расследования детектив понимает, что, возможно, никакой Сары Ким никогда не существовало: это все сфабрикованный образ ради денег и статуса. Сара немного в духе Анны Делви конструирует несколько личностей, чтобы запутать следствие и нас, зрителей. Дорама затрагивает важные и частые для Кореи темы: за идеальным образом чаще всего скрывается подделка, а статус в обществе значит если не все, то очень многое. Сериал получил хорошие отзывы и высокие рейтинги на Netflix, несмотря на некоторые сюжетные дыры и неоднозначное поведение главного детектива.
«Парень по подписке» («Wolgannamchin»)
Альтернативное название на русском — «Бойфренд по запросу»
Сахарная вата, но с горчинкой. Романтическая комедия со звездным кастом (Ким Чи Су из Blackpink, Со Ин Кук, Со Кан Чжун, Ли Су Хек и даже Джей Пак), отлично подойдет перед сном как легкое кино, но незаметно поднимет непростой вопрос: что выберешь ты — безопасный эскапизм с гарантированным хеппи-эндом или живые, но непредсказуемые отношения? Главная героиня, писательница вебтунов, устав от травм прошлого и совсем не понимая, что такое настоящая романтика, приобретает приложение «Парень по подписке», где партнеры идеальны, но их истории обязательно заканчиваются (почти как в игре «Клуб Романтики»). Тогда она заказывает фаворита под себя с бесконечным сюжетом. Однако ее идеал как две капли воды оказывается похож на коллегу, которого она терпеть не может.
«Словно гончие» («Sayanggaedeul»), 2-й сезон
Альтернативное название на русском — «Охотничьи псы»
Красавчики-боксеры возвращаются на ринг спустя три года. Сюжет второго сезона почти не отличается от первого: бойцы хотят подзаработать и подняться в ранге. Но их успехи замечает главный антагонист с группировкой, который организует подпольные бои для онлайн-ставок. Сначала это выглядит, как шанс подзаработать, но на деле оказывается игрой на выживание — зритель требует хлеба и зрелищ. Новый сезон получился не хуже предыдущего: больше драк, жестокости, классная игра актеров и актерский состав — Рейн в роли антагониста, мутный Пак Со Чжун, Dex и разные камео из первого сезона. Боксеры У До Хван и Ли Сан И как всегда на высоте, хотя иногда проскальзывают диалоги в духе второго сезона «Игры в кальмара»: «А вы, Ки Хун, какая ваша фамилия?» Финал неоднозначный, с намеком на третий сезон и, возможно, приятным пополнением. Если вы фанат экшн-дорам — не пропустите!
«Жена принца XXI века» («21segi daegun buin»)
Самая популярная и скандальная дорама этой весны. Одни фанаты считают ее лучшей, другие пытаются отменить за исторические неточности. Действие разворачивается в альтернативной Корее, где сохранилась монархия и у страны есть принц с тайным прошлым. Однажды его бывшая однокурсница, девушка без рода и титула, ради статуса предлагает ему брак по расчету. Несложно догадаться, что эта идея перерастает в настоящие чувства, а брак в противостояние против системы. Местами напоминая историю принцессы Дианы, а местами «Алые сердца: Корё», «Жена принца XXI века» рассказывает про то, как главная пара сталкивается с дворцовыми интригами, любовными треугольниками, предательством и давлением общественности. Большой плюс дорамы — ее эстетика: красивые дворцы, костюмы, а центральный тандем персонажей (Ли Чжи Ын, известная как IU, и Пен У Сок) уже метит на звание лучшей дорамной пары года. Отдельное удовольствие наблюдать за антагонистами, чья харизма и игра порой интереснее, чем у главных героев. Единственный минус, как мне кажется, это предсказуемость. Вы сразу понимаете, кто злодей, что будет в следующей серии и чем все закончится, но эта дорама скорее для красоты и отдыха, поэтому в такой предсказуемости есть своя прелесть.
«Клетки Юми» («Yumiui sepodeul»), 3-й сезон
Заключительный сезон полюбившейся истории, которая основана на одноименной манхве, так что если вам захочется пережить ее еще раз — прочитайте оригинал. В третьем сезоне Юми (Ким Го Ын) уже не просто офисная работница, а состоявшаяся писательница романов, но ее личная жизнь снова на паузе. И тут появляется Сун Рок (Ким Чжэ Вон) — новый редактор издательства, гений логики и жуткий социопат с принципом «никаких романов на работе». Сначала они раздражают друг друга, но именно этот фактор заставляет клетки Юми проснуться. Одно из достоинств дорамы: теплая и взрослая химия между героями. Он тот редкий тип парня, который открыто говорит о чувствах и готов ждать, пока она разберется в себе, а она уже не наивная девочка, а женщина, выбирающая стабильность. Юмор, как и в предыдущих сезонах, присутсвует. Единственный минус — в дораме всего 8 серий, и история заканчивается слишком быстро. Но если вы любите уютные дорамы, где анимированные клетки управляют жизнью героев, а отношения развиваются без токсичности, то вам сюда.
«Абсолютная величина любви» («Romaenseuui jeoldaetgaps»)
Школьная дорама с живым, а порой и абсурдным юмором. Главная героиня — старшеклассница, которая днем в школе ведет себя как тихоня, зато по ночам превращается в писательницу: она пишет взрослые BL-новеллы (скорее фанфики) про своих учителей, мечтая о литературном успехе. Однажды в школу приходят четыре красавчика-педагога, и казалось бы, вот оно, новое вдохновение для рассказов. Но один из них случайно раскрывает ее псевдоним и предлагает сделку вместо разоблачения. Более того, он даже дает ей советы по текстам (про преподавательскую этику тут можно забыть). Не ждите здесь никаких уроков, большой идеи и уж тем более морали: здесь просто по-доброму высмеивают дорамные клише и с интересного ракурса подходят к подростковым увлечениям.
«Мы все здесь стараемся» («Moduga jasinui mugachihamgwa ssaugo itta»)
Альтернативное название на русском — «Каждый борется со своей собственной никчёмностью»
Дорама, которая занимает первое место в моем рейтинге лучших корейских сериалов 2026 года. Каждая серия, как поход к психотерапевту, а диалоги хочется разбирать на цитаты. Очередной шедевр сценаристки Пак Хэ Ен, которая ранее работала над сериалами «Мой мистер» и «Дневник моего освобождения». Если они вам знакомы, то в «Мы все здесь стараемся» вы сразу узнаете почерк автора: тонко, терапевтично и болезненно она разбирает людей, кризисы и травмы. Главный герой — Хван Тон Ман (невероятный Гу Ге Хван) — режиссер, который, в отличие от своих друзей, еще не дебютировал в большом кино. Он много болтает, громко ест и постоянно всех критикует, но за этим кроется тревожность, зависть и страх быть незамеченным. Вокруг него много других не менее ярких персонажей, чей кризис раскрывается с каждой серией, и глядя на них, невольно возникает мысль: «Это же я». Если вы устали от режима достигаторства, самоедства и погони за идеальностью — не спеша насладитесь этой дорамой. Это шедевр!
«Пугало» («Heosuabi»)
Помните легендарный триллер Пон Чжун Хо «Воспоминания об убийстве», который был основан на реальной серии хвасонских убийств, потрясших Южную Корею в конце 1980-х? Фильм сняли в 2003 году и на тот момент полиция так и не поймала настоящего преступника, поэтому картина заканчивалась открытым финалом. В 2019 году убийцу все-таки нашли — он отбывал пожизненное наказание за другое преступление. Именно дорама «Пугало» рассказывает полную историю: от начала серийных убийств до поимки маньяка. Сериал практически сразу раскрывает личность злодея, фокусируясь на вопросе: почему система не смогла поймать его за 30 лет? «Пугало» исследует не психологию серийного убийцы, а разлагающуюся систему власти, коррупцию, ошибки следствия и цену, которую заплатили невиновные и близкие жертв. Фильм когда-то оставил нас с чувством недосказанности, а финал дорамы даст ответы на все вопросы, однако вместе с тем оставит с ощущением неудовлетворенности.
«Если бы желания могли убивать» («Girigo»)
Альтернативное название на русском — «Загадай свою смерть»
Школьная дорама-хоррор от Netflix, которая моментально ворвалась в топ-10 просматриваемых сериалов стриминга. Сюжет крутится вокруг старшеклассников, скачивающих зловещее приложение: загадываешь желание через видео, оно сбывается, но следом запускается смертельный обратный отсчет. Главная фишка дорамы в том, что она мастерски смешивает школьную драму, оккультизм, черный юмор и жестокость (здесь много крови, скримеров и по-настоящему жестких сцен). Особенно цепляет, как сериал раскладывает по полочкам темные стороны человеческих желаний: зависть, стыд, желание доказать свою значимость, и показывает, как одно маленькое «а вдруг?» может стоить жизни. И конечно, визуальная составляющая: цветовая гамма и постоянно тревожная атмосфера работают безотказно. Если вы любите школьные дорамы на выживание вроде «Наступает ночь» или «Игра в пирамиду», смело включайте: это идеальный вариант на вечер, когда хочется и пощекотать нервы, и посмеяться.
«Тайный аудит» («Eunmilhan gamsa»)
Еще одна дорама с Син Хе Сон, где она в этот раз предстает в образе жесткой и принципиальной главы отдела аудита. Она переводит лучшего сотрудника (Кон Мен) в проблемную команду, которая занимается скандалами на рабочем месте. Тот решает отомстить начальнице-стерве, заполучив на нее компромат, ведь у героини служебный роман, но внезапно начинает сам испытывать к ней чувства. И как теперь совмещать любовь с работой, где его прямая обязанность бороться с неподобающим поведением? Дорама полна юмора, неожиданных сюжетных поворотов, офисных интриг и интересных второстепенных героев. Поначалу может показаться, что Син Хе Сон просто задавит Гон Мена своей харизмой и жесткостью, ведь насколько я помню, все его герои всегда очень мягкие и молчаливые. Но здесь он вышел на новый уровень — теперь его герой брутальный с характером красавчик. Единственный момент: во второй половине дорамы динамика немного идет на спад, но это ничуть не портит повествование.
«Суперчудаки» («Deo wondeopulseu»)
Если вы скучаете по вайбам «Необыкновенного охотника на демонов», настоятельно рекомендую супергеройскую комедию «Суперчудаки» от Netflix, которая моментально взлетела на вторую строчку глобального рейтинга. Действие разворачивается в 1999 году в провинциальном городке, где группа местных неудачников внезапно обретает суперспособности: телепортацию, телекинез, суперсилу и способность прилипать к любым поверхностям. Вот только силы работают со сбоями и чаще создают комичные проблемы. И, конечно, по законам жанра, героям нужно сразиться со всемогущим злом. Netflix как всегда постарался с кастом — главные роли исполняют Пак Ын Бин (импульсивная девушка с пороком сердца) и красавчик Чха Ын У (загадочный госслужащий с даром телекинеза), а компанию им составляют колоритные Чхве Дэ Хун и Им Сон Чжэ, плюс дорамная бабушка Ким Хэ Сук в роли королевы частных займов. А еще главный антагонист — невероятный Пэ На Ра из второго сезона «Слабого героя». Здесь вы найдете и юмор, и экшн, и семейные ценности, и даже ностальгию по 1990-м, ведь супергерои тут не какие-то накачанные красавцы, а обычные смешные, душевные и иногда неловкие ребята, которым нужно просто спасти мир.
«Лазурная весна» («Ajureuseupeuring»)
Если вам хочется чуть замедлиться и погрузиться в хилинг-атмосферу таких дорам, как «Я не хочу ничего делать» и «Когда цветет камелия», рекомендую обратить внимание на короткую (всего 6 серий) дораму о хэнье — женщинах-ныряльщицах. Сюжет строится вокруг бывшей пловчихи, чья карьера закончилась из-за травмы, и бывшего спецназовца, который застрял в прошлом. Они оказываются под одной крышей и начинают лечить раны друг друга. Она учится у него фридайвингу, а он — отпускать прошлое и впускать в свою жизнь новых людей. В дораме очень красивые подводные съемки в открытом океане (актеры ныряли сами), уютная атмосфера лета, сбора морепродуктов и приготовления еды, а также по-настоящему целебное настроение (без лишних интриг и драмы). Никакой динамики и экшна — только море, тишина, запах еды и созерцание.
«Моя придворная злодейка» («Meotjin sinsegye»)
Альтернативное название на русском — «Дивный новый мир»
Дорама еще не закончилась, так как выходит онгоинг, но я не могу не добавить ее в эту подборку. Она настолько хороша, что даже корейские фанаты в соцсетях сейчас спорят, что же лучше «Жена принца XXI века» или «Дивный новый мир» (сериал четыре недели подряд держался в топ-10 Netflix среди неанглоязычных шоу). Сюжет строится вокруг наложницы-тиранки (Им Чи Ен) правителя эпохи Чосон, которую оклеветали и приговорили к смерти. В момент казни она внезапно попадает в наше время в тело актрисы-неудачницы. Осваиваясь в новом для себя мире, она сталкивается с таким же тираном, как и она сама, только в нашем времени это холодный и расчетливый бизнесмен (Хо Нам Чжун). Интрига в том, что он оказывается точной копией принца из ее прошлой жизни. Главный плюс дорамы — тандем Хо Нам Чжуна и Им Чи Ен. Их герои настолько сумасшедшие, сильные и наглые, что цепляют с первых минут. А троп «от ненависти до любви» наконец-то показан без базовых клише и с юмором. Если вам когда-то понравилась «Королева Чхорин» — здесь похожие вайбы. Идеальный вариант, чтобы отдохнуть и посмеяться до слез.
C-drama: топ-8 китайских дорам
«Большие события в маленьком городке» («Xiao cheng da shi»)
У правительства живописного уезда Пинчуань большие планы: к 1984 году они хотят превратиться из сельской местности в современный город. Вот только бюджета на такие глобальные перемены нет. Главный секретарь уездного совещания мотивирует подчиненных идеей, что это будет город, построенный народом. Взять на себя реализацию проекта может любой желающий, нужно только оставить заявку. Герой, не побоявшийся ответственности, навсегда впишет свое имя в историю страны. В первых рядах оказывается девушка Ли Цю Пин, которая вопреки воли родителям получила высшее образование и мечтает преобразить место, в котором живет. Ее главным конкурентом становится отец-одиночка Чжэн Дэ Чэн — уважаемый секретарь одного из местных райкомов.
Дорама относится к такой категории ретросериалов, которые показывают прошлое как уютный и светлый мир, где люди живут свою лучшую жизнь. Она призвана укрепить чувство патриотизма у китайских зрителей, а иностранцам дать повод для зависти, мол, посмотрите, какой дружный и идейный у нас народ. И это лучший вариант для тех, кому хочется умного эскапизма — «Большие события» одновременно рассказывают о важном этапе в истории Китая и предлагает легкую и расслабляющую историю о людях, которые принимали в этом участие. Параллельно строительству города герои дружат, влюбляются, попадают в нелепые ситуации и верят, что впереди их ждет много хорошего.
«Любовь между строк» («Ga xi»)
Жених бросает Ху Сюй прямо посреди вечеринки в честь помолвки. Девушка впадает в апатию, и подруга, чтобы взбодрить ее, предлагает поучаствовать в масштабной детективной VR-игре, действие которой разворачивается во времена Китайской республики. К сожалению, Ху Сюй, доверившись не тому человеку — опытному и расчетливому игроку Сяо Чжи Юйу — быстро выбывает из раунда. Она решает вернуться в виртуальную реальность, чтобы отомстить нахалу, который так легко обвел ее вокруг пальца. В реальной же жизни пути Ху Сюй и Сяо Чжи Юйя пересекаются удивительным образом. Уволившись с работы, Ху Сюй в надежде подзаработать сдает квартиру, в которой живет. Арендатором оказывается никто иной как Сяо Чжи Юй. Позже он помогает девушке найти работу и становится ее начальником.
События дорамы разворачиваются в двух измерениях — в мире игры и в реальной жизни. Отношения главных героев в обоих развиваются по разным сценариям: если в игре они соперничают и не доверяют друг другу, то в реальности им приходится проводить много времени вместе и даже делится сокровенным. Из-за этого динамика между героями постоянно меняется, и за развитием романтической линии действительно интересно наблюдать.
«Да как ты смеешь?!» («Cheng he ti tong»)
Альтернативное название на русском — «Какой скандал!»
Ван Цуй Хуа работает сценаристкой. Ее новое задание — адаптировать полный клише роман о попаданке, превратив его в свежую интересную историю. Работа идет с трудом, так что Цуй Хуа в сердцах загадывает желание оказаться в мире романа, чтобы быстрее разобраться, что к чему. Ее желание сбывается — Цуй Хуа затягивает в книгу, и она просыпается в собственных покоях в императорском дворце в Древнем Китае. Еще и в роли второстепенного персонажа — злодейки, которая отравляет жизнь главной героини и которую ждет печальный конец.
Цуй Хуа не желает умирать, а потому решает объединиться с антагонистом романа — королем-тираном, который десять лет провел в заточении. По сюжету он также должен встретить смерть, но Цуй Хуа надеется, что им вдвоем удастся переписать историю. К удивлению девушки, свирепый король тоже оказывается попаданцем. Перед героями встает сразу две задачи: выяснить, кто еще из персонажей прибыл из реального мира и, конечно же, выжить любой ценой. Сюжеты о злодейках и попаданцах последние несколько лет пользуются большой популярность в азиатских произведениях. Дорама «Какой скандал!» активно эту тему эксплуатирует, высмеивая клише и распространенные сюжетные ходы. За счет этого в сериале много юмора, но и про драматические сцены, которые заставляют пролить ни один литр слез, создатели тоже не забыли.
«В погоне за нефритом» («Zhu yu»)
Фань Чан Юй — дочь мясника, родители которой умерли от рук разбойников. Девушка была вынуждена взять на себя заботу о младшей сестре и пойти по стопам отца: заняться разделкой мяса. Помимо привлекательной внешности Чан Юй обладает невероятной силой — она способна дать бой даже взрослому мужчине. Из-за этого по родной деревне о ней ходят разные слухи. Масла в огонь подивает местная предсказательница, которая заявила, что Чан Юй проклята. Однажды зимой, возвращаясь домой через лес, героиня находит тело молодого мужчины. Он окоченел, но его еще можно спасти, поэтому девушка решает выходить его у себя дома. Незнакомец оказывается сыном опального аристократа Се Чжэн. Он бежал из родных земель, охваченных войной, после того, как все его близкие были убиты. Теперь мужчина одержим жаждой мести, а Чан Юй нужно срочно выйти замуж, чтобы не лишиться имущества родителей. Чтобы помочь друг другу, герои решают заключить фиктивный брак.
У этой дорамы очень красивая картинка: с первой до последней сцены создатели позаботились о том, чтобы происходящее на экране выглядело эстетично. Пока смотришь, получаешь невероятное удовольствие. При этом сценаристам удается соблюсти баланс между романтикой и политическими перипетиями. Ни одна из линий не перетягивает внимание. Во время просмотра складывается впечатление, что читаешь хорошо продуманный исторический роман, что неудивительно, ведь дорама — экранизация одноименной новеллы.
«От зимы к весне» («Dong qu chun lai»)
1994-й год. В Пекине в гостинице с символичным названием «Зима уходит, приходит весна» собирается группа молодых мечтателей, каждый из которых приехал в столицу в поисках лучшей жизни. Начинающий сценарист Шэн Ли сбежал из провинциального городка, где работал на рыбном заводе, чтобы попасть в большое кино. Певица Чжуан планировала присоединиться к местному ансамблю, но в первый же день в Пекине ее ограбили, поэтому на первое место встал вопрос заработка — девушка устроилась выступать в подпольных кабаках. Соседка Чжуан по комнате — красавиц Жань — грезит о карьере актрисы, но пока ей предлагают только эпизодические роли. С непониманием сталкивается и художник Цао Е, чье особое видение нигде не может найти применения. А талантливому саксофонисту Лян и вовсе приходится зарабатывать на жизнь, играя в подземных переходах. Но ни один из них не готов сдаваться на пути к мечте.
Дорама предлагает зрителям пройти с героями путь от голодных девяностых до ярких нулевых — времени, когда каждому из них все же удастся найти свое место в жизни. Это вдохновляющая ретро-история, которая, впрочем, не превращается в волшебную сказку: персонажей ждет много суровых испытаний, взлетов и падений, переосмысления ценностей и непростых выборов. Но молодость на то и молодость, что нужно не бояться и упрямо идти вперед.
«Завеса теней» («Yue lin qi ji»)
В окутанном туманами городке Лоань творятся страшные вещи: здесь скрывается девятихвостый лис Сяо Вэй, который пожирает сердца людей. Никто не знает, как он выглядит, ведь существо может принять абсолютно любой облик. Известно одно — он прячется в стенах особняка семьи Вэй и может быть одним из ее членов: от нежной и пугливой невесты до бездельника старшего брата. Именно в особняк Вэй прибывают сестры Лу У И и У Ван Ян — девятихвостые лисицы из тайной организации «Безликая Луна». У И должна поймать Сяо Вэя, в то время как задача Ван Ян сблизиться с юношей Цзи Линем, который состоит в клане охотников на демонов. В особняке Вэй он тоже оказывается в поисках Сяо Вэя. Как и одержимый местью маг У Ши Гуан — мужчина планирует поймать опасного демона, чтобы его тоже приняли в ряды охотников.
«Завеса теней» вряд ли станет сянься-дорамой года, но ее стоит посмотреть хотя бы потому что за режиссуру отвечал Го Цзинмин, известный своими постановками фэнтези. Дорама, как и всегда у этого режиссера, радует роскошным визуальным рядом с умело поставленными сценами сражения. Напряженный детективный сюжет (кто является Сяо Вэем?) переплетается с фэнтезийным антуражем и романтикой. Огорчает лишь, что из-за не оправдавших ожиданий рейтингов хронометраж сериала сократили до 29 серий, поэтому некоторые линии кажутся скомканными. С другой стороны, смотрится дорама довольно бодро и нет ощущения затянутости.
«Благородный Чэнь и прекрасная Цзинь» («Liang chen mei jin»)
Цзинь Чао — старшая дочь семьи Гу, которую в детстве отдали на воспитание бабушки. А все из-за того, что даос предсказал, будто бы она способна помешать карьере отца при дворе. Девочка росла вдали от родителей, не интересующихся ее жизнью, но в окружении любви и роскоши. В итоге к совершеннолетию она пришла свободолюбивый и гордой барышней, умеющей за себя постоять. Вернувшись в родительский дом Цзинь Чао не боялась показывать характер и замуж готова выйти только за равного себе по темпераменту. Судьба сводит ее с влиятельным министром Чэнь Янь Юном — человеком намного лет старше ее. Господин Чэнь — мужчина сдержанный и благородный, никого к себе не подпускающий. Но своенравный характер Цзинь Чао производит на него впечатление. Да и сама девушка чувствует, что их брак мог бы стать выгодной сделкой, в которой они были бы полноправными партнерами и союзниками. Правда, на ее руку и сердце есть еще несколько претендентов.
Одна из самых сильных романтических и исторических дорам за последние несколько лет, которая предлагает свежий взгляд на отношения. Романтика между главными героями спокойная: она появляется постепенно и естественно, при этом не загораясь яркой вспышкой, а становясь частью их обыденной жизни. Ее хорошо можно описать словом «взрослая». Учитывая, что события сериала разворачиваются во времена, когда в браках редко шла речь о любви, а для женщин и вовсе он становился вопросом выживания.
«Оккультные тайны династии Тан» («Sheng tang qi an»)
Время действия дорамы — расцвет правления династии Тан, исторический период с 618-го по 907-й год. События разворачиваются в городе Лоян, где живет необычный детектив — господин Цзю Э Мин. Он обладает чрезвычайной наблюдательностью, острыми слухом и обонянием, благодаря чему ни одна мелочь ни ускользает от его взора. Зачастую к Цзю Э Мину обращаются за помощью охотнее, чем к официальным стражам порядка, потому что он всегда готов прийти на помощь и не имеет привычки делать скоропостижные выводы. Прошлое же детектива как и его личность в целом окутаны тайной.
Ведя очередное расследование, Э Мин сталкивается с судмедэкспертом — барышней Ли Цзин Лань. По одним только костям черепа, она способна определить, кому принадлежал труп, как было совершено преступление и даже набросать примерный портрет подозреваемого. Цзин Лань, впечатленная работой Э Мина, присоединяется к его расследованиям. Вместе они берутся раскрывать череду преступлений, которые одно за другим потрясают Лоян. Несмотря на то, что все эти дела, кажется, не имеют друг к другу никакого отношения, они оказываются связаны между собой. Более того, судьбы самих Э Мина и Цзин Лань тесно с ними переплетены.
В этой дораме прекрасно все. Есть мрачная атмосфера с элементами триллера, но при этом поднимается много светлых тем, таких как дружба, любовь, семья, взаимовыручка. Между главными героями есть химия, которая строится на контрасте характеров: рассудительная Цзин Лань против пылкого Э Мина. Добавляет перчинки исторический антураж и почти гай-ричевская манера повествования.
J-drama: топ-4 японских дорам
«Убийства в доме с часами» («Tokeikan no Satsujin»)
1984 год. Молодой человек по имени Каваминами Такааки работает редактором в журнале о сверхъестественном «Хаос». Вместе с коллегами он отправляется в таинственный особняк, который в народе называют «Дом часов». Десять лет назад здесь умерла от болезни 14-тилетняя дочь хозяина. По слухам, ее дух до сих пор обитает в стенах здания. Редакция «Хаоса» надеяться связаться с ней с помощью спиритического сеанса. В итоге дух убитой вселяется в ясновидящую, которая проводит сеанс. Девушка заявляет, что умерла не от болезни, а еще все время твердит про какой-то ключ, отпирающий дверь. Когда на следующий день после ритуала Каваминами встречается с коллегами на завтраке, выясняется, что ясновидящая пропала, а в ее комнате обнаруживается кровь. С этого момента в доме начинается серия зверских убийств. К их расследованию подключается друг Каваминами — начинающий автор детективов Симада, которого очень заинтересовало прошлое «Дома часов» и его обитателей.
«Убийства в доме с часами» — экранизация одноименного романа японского писателя Юкито Аяцудзи. Сериал сочетает в себе атмосферу детективов Агаты Кристи, японский колорит и мистику. Каждая из восьми серий — кусочек пазла, которые только в самом конце складываются в полноценную картину. Сюжет также завязан на метафоре времени и расплате за ошибки прошлого. Часы здесь такой же полноправный герой как Каваминами, Симада и другие персонажи.
«Лучше бы ты не был единственным» («Honmei Janakya Yokatta no ni»)
Десять лет назад Михоно изменила своему парню с однокурсником Урэсино Эйсэйей, который на тот момент тоже состоял в отношениях. Между ними возникло физическое притяжение, и они не стали ему сопротивляться. С тех пор молодые люди больше не виделись. Михоно пережила болезненный разрыв и в день своего 30-тилетия чувствует себя особенно одинокой. Каково же ее удивление, когда Эйсэй именно в эту дату устраивается работать к ней в офис. Мужчина ведет себя холодно и отстраненно. Тогда Михоно тоже решает делать вид, что между ними ничего не было. Но стоит им остаться наедине, как страсть вспыхивает вновь. Вот только Михоно уже в том возрасте, когда хочется стабильных отношений и совместных планов на будущее, а Эйсэй дать ей этого не может.
Дорама о том, что чувства — это сложно. Особенно, когда разум, сердце и физическое влечение противоречат друг другу. Жизненность показанной в сериале истории заключается в том, что умом героиня прекрасно осознает разрушительность их с Эйсэйей отношений, но ей все никак не хватает сил разорвать этот порочный круг, а каждая точка, которую она пытается поставить, в итоге превращается в запятую.
«Мое путешествие с кошками» («Tabi to Boku to Neko»)
Нэкогами Мамору пишет статьи для журнала о путешествиях. Он ездит по всей Японии и рассказывает о самых интересных и необычных местах. Собирает информацию Мамору с помощью интервью. Вот только все самые любопытные подробности герой узнает не от людей, а от кошек — он с детства умеет понимать их язык. Неспешная медитативная дорама, которая вдохновляет на путешествия — не важно по Японии или по области, в которой живешь. По атмосфере очень похожа на другой японский хит «Фанатка поездов Митико» (обязательно посмотрите, если не видели!). Но самое главное этот сериал можно осилить за один вечер — в нем четыре серии, каждая из которых длится всего 25 минут.
«Прямиком в ад» («Jigoku ni Ochiru wayo»)
История Хосоки Казуко — самой известной предсказательницы Японии, которой удалось построить свою медиаимперию. В 1982 году Казуко выпустила книгу «Астрология шести звезд», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга по гаданию. Сейчас же она правит на японском развлекательном ТВ, а желающие получить от нее предсказание выстраиваются в километровые очереди. Но есть и те, кто считают женщину мошенницей. Молодая писательнице Минори Уодзуми заинтересована личностью госпожи Хосоки и планирует написать книгу о ее жизни. Казуко охотно дает ей интервью. Женщина начинает свой рассказ с событий 1946 года, когда она была голодающем ребенком и бродяжкой, пытающейся выжить в разрушенной войной стране.
Создатели дорамы подчеркивают, что хоть история и снята по мотивам реальных событий, все же она является художественным вымыслом. Получилось захватывающе — перед нами жизненный путь женщины, которая сделала себя сама. Начиная с торговли рисовыми шариками она пробовала себя в разных направлениях и поднялась до статуса одной из самых влиятельных фигур в стране. К ее деятельности можно относиться по-разному, однако нельзя отрицать, что Казуко — человек с сильным характером, которая выдержала все жизненные трудности. Настолько, что даже попадание в ад после смерти не кажется ей чем-то пугающим.