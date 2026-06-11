«Мизантропы на самом деле любят людей»: Нина Волова о своих душевных «Фейерверках днем»

— У меня вообще пока ничего нет. На самом деле, после «Кинотавра», где я в 2020-м получила диплом жюри за свой короткий метр «Открой, это мама», мне то же самое все говорили. Что сейчас, короче, начнется. А ничего не началось, вообще. У меня от «Чертаново Плаза» и то больше выхлопа. Хотя бы актеры сниматься соглашаются, не надо их уговаривать. А недавно мы пытались снять моему другу короткий метр, я ему помогала, была, можно сказать, линейным продюсером, и я охренела, насколько тяжело актеров выцепить сняться в короткий метр без бюджета. А «Чертаново» многим нравится, и актеры вписываются бесплатно. У меня в эпилоге Александра Серзина, кстати, снялась — она в «Фейерверках» как раз играет девушку, которую обыскивают в автобусе.