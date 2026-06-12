11 лучших российских сериалов первой половины 2026 года

Меньше всего ожидаешь от телеканала «Россия 1» свою «Игру престолов». И уж тем более меньше всего ожидаешь, что в конце второй серии… (спойлер). Но сериал Давида Ткебучавы, рассказывающий историю княжения Андрея Боголюбского (Александр Голубев), последовательно обманывает если не все, то большую часть ожиданий. Да, это довольно державный сериал со скрепными вайбами, но, к счастью, они не довлеют над шоу, а иногда и вовсе раскрываются с неожиданной стороны. Да, в сериале хватает исторических вольностей, но перед нами не реэнактмент, а художественное произведение, в котором помимо реальных и противоречивых личностей солируют выдуманные. В частности, лучник Найден (Сергей Соцердотский), у которого тут есть своя увлекательная сюжетная арка, связанная с поразительной героиней Полины Чернышовой («Литвяк»). Но главное — это ощущение неотвратимого рока, который по пятам следует за главными и второстепенными персонажами и в финале оборачивается своей Красной свадьбой. Сериал, который может похвастаться камерными, но впечатляющими боевыми сценами, заканчивается такой бойней, что вряд ли кто-то возьмет на себя смелость обвинить «Князя Андрея» в прославлении самодержавия. Е.Т.