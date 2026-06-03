6 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июне

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«Закулисье реальности»
С 4 июня
Продавец стульев (Чиветель Эджофор), его психолог (Рената Рейнсве) и ученый в химкостюме (Марк Дюпласс) по очереди исследуют параллельное глитчевое измерение, в которое из реального мира можно попасть, пройдя сквозь стену по логике чит-кода из видеоигры.
«Закулисье реальности» (оно же «Backrooms») удивляет не столько прибыльностью переноса культурного феномена поколения альфа на большой экран, сколько тем, что у 20-летнего режиссера Кейна Парсонса и правда получилось снять что-то работающее как кино (пригодились и профессиональные декораторы, и пара номинированных на «Оскар» актеров). Есть основания полагать, что эта картина не только изменит статус студии A24 (для нее она уже стала главным блокбастером, готовящимся в разы превзойти предыдущие хиты), но и чуть-чуть изменит траекторию всей голливудской киноиндустрии. Давно пора!
«Убить Билла: Кровавое дело целиком»
С 4 июня
Крутая наемница с катаной (Ума Турман) намеревается отомстить своему токсичному бывшему (Дэвид Кэррадайн), который пытался убить ее у алтаря. Но для начала ей нужно одолеть крутую драчунью в спортивном костюме (Вивика А.Фокс), крутую одноглазую фехтовальщицу (Дэрил Ханна), крутую предводительницу якудза (Люси Лю) и побитого жизнью меланхоличного ковбоя (Майкл Мэдсен).
Сюжет одного из знаковых боевиков XXI века вы наверняка и сами знаете, но все равно есть шанс получить что-то новое от режиссерской версии четвертого фильма Квентина Тарантино. Во-первых, впервые в прокате можно увидеть полную четырехчасовую сборку картины — то есть ту форму, в которой она задумывалась и снималась. По факту эта версия не так сильно отличается от двух томов «Убить Билла», просмотренных подряд, разве что под занавес монологи Билла и впрямь вызывают желание его поскорее прикончить.
Во-вторых, по прошествии лет можно оценить, насколько классно состарился феминистский аспект фильма. Мало в каком еще фем-боевике вы увидите не только такую яркую главную героиню, но и настолько харизматичных и прикольных противниц.
На спецпоказе «Убить Билла: Кровавое дело целиком» 3 июня в «Москино Космос» картину представит редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.
«Ветер»
С 4 июня
В ужасной (постапокалиптической) России будущего простой рыбак отправляется в жестокую одиссею с целью раздобыть самое красивое платье для своей прекрасной жены.
Один из самых неординарных (по мнению критиков) российских фильмов прошлого года, вторая режиссерская работа продюсера Сергея Члиянца («Мама, не горюй», «Бумер», «Как я провел этим летом»). Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев оценил «Ветер» на 9 из 10 и похвалил за раскрытие темы «южного казацкого ресентимента» и «ощущение конца времен». Да, есть вероятность, что глубокомысленность этой притчи граничит с невменяемостью, зато точно будет что обсудить, если посмотреть кино в компании.
«Колония»
С 18 июня
Биотехнологи с научно-практической конференции, а также мимо проходившие по этажам небоскреба бедолаги отбиваются от полчищ зомби, которых заразил вирусом и наделил коллективным разумом экотеррорист.
С пылу с жару — то есть прямиком из программы Канн-2026 — новый зомби-боевик Ен Сан Хо, автора «Поезда в Пусан». Свежесть и инновационность того фильма были явно переоценены, а «Колония», кажется, имеет еще меньше художественных претензий. Но если не обращать внимания на каннский венок на плакате, грех жаловаться: такое динамичное, дорогое и дикое зрелище в рамках жанра тоже не каждый день завозят.
«Ночной бизнес»
С 25 июня
У улыбчивого хозяина злачного заведения в Лос-Анджелесе (Расселл Кроу) кто-то крадет наличные, предназначавшиеся для картеля. Но герою, кажется, не впервой решать делишки.
«Ночной бизнес» — на вид типичный криминальный тарантиноид, обладающий идентичной завязкой с завершившимся сезоном «Эйфории» (образцового тарантиноида момента), если бы в нем повествование велось от лица Аламо. По части темпоритма и драматического напряжения фильму будет непросто тягаться с телевизионным аналогом, но и списывать его со счетов как проходную «бэху» рановато. Дело в том, что предыдущий фильм режиссера Деррика Борте — это «Неистовый», безумный хоррор про дорожный конфликт, в котором Кроу давал Макса Кэди и сыграл лучшую свою роль за 2020-е (пока что). В новом фильме постановщик оттеняет выдающуюся звезду превосходным второстепенным ансамблем (Аарон Пол, Люк Эванс, Тереза Палмер).
«Долина улыбок»
С 25 июня
Физрук устраивается в школу в «самой счастливой итальянской деревне», только чтобы с ужасом обнаружить, что счастьем местные жители обязаны загадочному «святому мальчику». Тот устанавливает связь с миром мертвых, которые забирают все несчастье себе — явно не забесплатно.
Третья полнометражная картина итальянского хоррормейкера Паоло Стрипполи («Дожди», «Классическая история ужасов»). Предыдущие два фильма получили скорее сдержанные отзывы, зато новый угодил аж в программу Венецианского кинофестиваля. Фанатам жанра приготовиться: есть шанс открыть новое знаковое имя среди европейских кинематографистов.