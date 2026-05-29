«Закулисье реальности»: залипательный хоррор по мотивам онлайн-феномена поколения альфа

Совсем не хочется ругать режиссера, стоящего в авангарде смены всей голливудской парадигмы. Ведь прямо сейчас он вместе с еще одним вчерашним ютубером, снявшим вирусный хоррор, Карри Баркером, не только перетянул на себя внимание публики, но и буквально грозится обогнать в прокате «Звездные войны», которые стоили в десятки (в случае с «Обсессией» Баркера — сотни) раз дороже. Когда-то ровно такой же трюк провернул и сам Джордж Лукас со своей прогрессивной фантастикой (в компании товарищей по Новому Голливуду) в индустрии, где главенствовали старомодные вестерны и пеплумы. Заскучавшие на франшизных блокбастерах зрители теперь будут ждать от нового поколения ютуберов, ставших режиссерами, не меньшего.