«Звездные войны» стали франшизой для бумеров? Разбираемся на примере «Мандалорца и Грогу»

Впрочем, было бы несправедливо перекладывать всю ответственность на молчаливого мандалорского наемника и его приемного инопланетного ребенка. Эрозия монокультуры подкосила франшизу чуть ли не на старте ее диснеевской эпохи. Если ностальгический седьмой эпизод Джей Джея Абрамса еще смог умилить людей напоминанием о прежнем величии, то восьмая серия от умника Райана Джонсона дала трещину в фундаменте. Смелые «Последние джедаи» предложили новый путь для франшизы, который вызвал восторг у критиков и киноманов — но вместе с тем довел до белого каления фанбоев, хотевших видеть совсем другие «Звездные войны». Трилогия приквелов в свое время тоже вызвала множество противоречивых реакций, но ей не пришлось иметь дело с общедоступностью соцсетей, давшим трибуну самым непримиримым фанатам.