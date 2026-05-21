— Несколько лет сценарий жил просто как история про лес — но без ключа. Я искала этот ключ и однажды наткнулась на слово «шурале». Оно стало проводником в татарскую мифологию, в которой оказалось очень много любопытного. Я сама из татарского рода, мне все это близко, и я сразу поняла, про что на самом деле делаю фильм. До этого не было ощущения, где этот лес, — я думала про Забайкалье, про Сибирь. А потом этот лес сам пришел ко мне вместе с Шурале: он как будто рассказывал мне свою историю, а я просто шла за ней.