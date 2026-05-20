Мясокомбинат «Надежда»: как самый безумный фильм Канн-2026 смешал в себе все на свете

Однозначно ясно следующее: если На Хон Чжин что-то снимает, это нужно смотреть. Этот автор — обманщик, который владеет вашим сознанием ровно до того момента, как раскроет свой фокус. Да, скорее всего, мораль в его исполнении прозвучит банально и скучно. И будет заключаться в том, что человек — худший хищник, у монстров тоже есть чувства и семьи, а самый опасный вирус на свете — невежество, потому что оно позволяет быть безразличным. Но по пути к этим невесть каким откровениям На покажет вам вещи, сравнимые с прибытием поезда на вокзал Ла-Сьота.