Нельзя просто взять и снять идеальную концовку: что мы думаем про финал «Пацанов»

Отсутствие свежести можно было заместить зрелищностью или эффектными сюжетными ходами, но пятый сезон оказался довольно скуп в этом плане. После крепкой первой серии нас целых шесть эпизодов подводят к эффектному гранд-финалу. От такого продолжительного сеанса предварительных ласк немудрено заскучать, не говоря уже о том, что в глаза начинают бросаться торчащие нитки сценария. Но это еще ничего в сравнении с сюжетными мостиками к спин-оффам «Пацанов»: уже закрытому «Поколению Ви» и готовящемуся приквелу «Восход корпорации Vought». Мало того что в эти моменты Крипке пускает кровь своему детищу, так и еще «Пацаны» вдруг становятся тем, над чем так долго издевались — просто очередным изделием на корпоративном конвейере.