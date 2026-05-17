«Грязные деньги» Гая Ричи: настолько лишенный претензий боевик, что это вызывает уважение

Трио элитных коллекторов берутся выбить миллиардный долг у мутного бизнесмена Салазара (Карлос Бардем, брат Хавьера), который тот задолжал нью-йоркским финансистам (в лице Розамунд Пайк). Дерзкая на язык руководительница операции по прозвищу Мама (Эйса Гонсалес) отвечает за юридические ловушки, пока одетые с иголочки англичанин и американец (Генри Кэвилл и Джейк Джилленхол) с предположительным военным прошлым совершают более решительные действия на земле. По прибытии на Тенерифе (в диалогах расплывчато названном просто «островом Салазара») герои вооружаются автоматами, гранатометами, дронами, тарзанками, капканами, целым автопарком из джипов и мотоциклов, а также способностью даже в самых роскошных пентхаусах включать режим гопника.
В 2020-е годы Гай Ричи окончательно трансформировался из культового автора в жанрового ремесленника средней руки. Это не дисс на режиссера и даже не описание очередного витка карьерных провалов и камбэков (про которые было сказано много), а констатация эволюции художественного стиля. «Грязные деньги» — его самая последовательная попытка снять жанровое кино (в данном случае — боевик-ограбление), начисто лишенное отчетливых авторских фишек или рискованных выкрутасов.
По сравнению с этой прямолинейной работой в полупародийных шпионских фильмах Ричи («Агенты А.Н.К.Л.», «Операция „Фортуна“») были фиги в кармане, а боевики «Гнев человеческий» и «Переводчик» могли похвастаться драматическим пафосом. При этом сценарий «Грязных денег» — максимально простой для восприятия: по сравнению с «Джентльменами» (последним фильмом автора, в котором узнается его ранний стиль), не говоря уже про прославившие Ричи витиеватые палпы из 1990-х и 2000-х, здесь абсолютно нет риска что-то недопонять или пропустить мимо ушей. Не ждите никаких поэтических отступлений от хода операции и, упаси боже, колоритных подробностей из личной жизни героев.
Фактически картина состоит из двух актов, которые умещаются в компактные полтора часа. В первом зрителя ждет стандартный для кейпера монтаж с подготовкой хитроумного плана по выдавливанию кеша из богача. Вторая половина — претворение задуманного в жизнь, где что-то точечно идет не так, однако чувства, будто главным героям что-то реально угрожает, не возникает даже на миллисекунду.
Нужно сказать, что отсутствие каких-либо претензий отторжения не вызывает, скорее даже наоборот. В лучшие моменты поставленное экономно (но не бедно) кино напоминает Содерберга периода поздних жанровых упражнений, если бы тому, допустим, заказали снять спин-офф «Форсажа». «Грязные деньги», как и та экшн-франшиза, могут похвастаться эффектными погонями в экзотических локациях, большим мультиэтническим ансамблем из красивых людей, но Гаю Ричи, увы, не хватает то ли смелости, то ли ресурсов, чтобы приблизиться к подлинному форсажному безумию. С другой стороны, сам умница Содерберг тоже вряд ли решился бы на прыжок спорткара из космоса, погоню на подлодках или футбол с ядерной бомбой (не спрашивайте, просто посмотрите поздние «Форсажи»).
В худшие моменты, то есть во время оглушительных интерьерных перестрелок, кино смахивает на стриминговый продукт со Скоттом Эдкинсом, но и это, как мы знаем, не приговор. Главная удача «Грязных денег» — однозначно Кэвилл и Джилленхол, между которыми возникает полноценная химия. Они много иронично флиртуют, причем с таким азартом, будто троллят не только друг друга, но и саудовских и российских инвесторов, профинансировавших фильм. В отсутствие студии-мейджора бюджет, конечно, недотягивает до ААА-класса, но это и не категория «Б», скорее что-то из среднего сегмента, как прошлогодний «Черный чемодан» вышеупомянутого Содерберга.
Гай Ричи нынче достиг такой стахановской продуктивности, что возникает ощущение, что он и сам кому-то сильно задолжал. За первые десять лет карьеры он, напомним, поставил пять фильмов, за последние — одиннадцать фильмов и три сериала, включая два полных метра на стадии монтажа, которые были сняты уже после «Грязных денег». Надо отдать постановщику должное: выпускать на конвейере легкое и ненапрягающее жанровое кино, идеально подходящее для автобусных поездок и перелетов, первых свиданий и отдыха перед телевизором после смен на заводе, тоже нужно уметь.
Остается только пожелать режиссеру когда-нибудь сполна отыграться и позволить тебе отдохнуть. По версии «Кинопоиска» (компании, выступающей цифровым прокатчиком картины), это кино ждет на экранах в шесть раз больше зрителей, чем нолановскую «Одиссею». Если верить этой статистике, тот самый миллиард отбить вполне может получиться в одной только Российской Федерации. Правда, это может оказаться всего лишь миллиард российских рублей.
Никиты Лаврецкого
Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.