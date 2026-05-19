Американское кино выше облаков? Что показали в Каннах Траволта, Содерберг, Говард и Грей

8 декабря 1980 года Джон Леннон и Йоко Оно дают интервью радиостанции KFRC у себя в квартире в «Дакоте». Через несколько часов Леннона застрелят у входа в дом, а интервью станет его последним (и, к слову, очень личным и открытым) разговором о себе. Лента Содерберга целиком строится вокруг этой записи: Леннон рассуждает о семейной жизни, возвращении к музыке после пятилетнего перерыва и альбоме «Double Fantasy», который должен был открыть для него новую главу. Он говорит о равенстве мужчин и женщин, о роли отцовской фигуры, о счастье как о сознательном выборе — и делает это с обезоруживающей мягкостью . Но чем дольше длится фильм, тем отчетливее ощущается странная дистанция между героем и режиссером: Содерберг не пытается понять Леннона, а вместо этого механически фиксирует его присутствие, рассчитывая, что одной харизмы музыканта хватит на полтора часа экранного времени.