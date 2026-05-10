5 новых американских комедий, доступных онлайн: о студентах, сомелье, солдафонах и селебах

«Пицца-фильм», реж. Ник Кочер и Брайан МакЭлхани
«Pizza Movie»
Пара студентов-лоботрясов (Гейтен Матараццо и Шон Джамброне), делящих комнату в общаге, пробуют волшебные леденцы, оставшиеся от предыдущей жительницы комнаты (Сара Шерман). После чего отправляются в героический квест по добыче пиццы у робота-доставщика, застрявшего на первом этаже перед ступеньками. По пути им предстоит столкнуться с университетскими кураторами –нацистами, садистской нойз-группой крашихи одного из героев и боевой бабочкой, переселяющейся в тело человека (не спрашивайте).
Комедийный дуэт Ника Кочера и Брайана МакЭлхани, известный под аббревиатурой BriTA («Брайтеник»), завоевал популярность в конце нулевых на вообще всех знаковых американских сайтах, где публиковались видеоскетчи (CollegeHumor, FunnyOrDie, Cracked и так далее), однако в полнометражном кино они дебютируют только сейчас. Бэкграунд в формате интернет-скетчей хорошо объясняет комедийный стиль этих режиссеров: написанные ими диалоги скорострельные и компактные, при этом не лишенные отсылок к актуальной интернет-культуре (арка одного из героев сводится к трансформации из бета-куколда в альфача — буквально с использованием этих слов); ни один из щедро рассыпанных по фильму сетапов для гэгов не остается без заслуженного панчлайна. При этом авторы не позволяют себе пошлостей и стараются шутить в интеллигентном ключе: их абсурдистское стоунер-кино стоит сравнивать не с кинопародиями от ZAZ , а скорее с постмодернистскими остротами Эдгара Райт (пара сцен с рок-выступлением и метаюмором выглядят буквальными цитатами из «Скотта Пилигрима»).
Как галерея лучших находок отдельно взятого поколения комедиографов «Пицца-фильм» однозначно работает. Есть много смешного и милого, и можно порадоваться за дуэт, который воспользовался тем коротким моментом в истории поп-культуры, когда второстепенной звезде «Очень странных дел» (речь о Матараццо) студия Disney доверяет целую среднебюджетную комедию со взрослым рейтингом. Но все-таки не покидает чувство, что это комедийное поколение, неловко застрявшее между малопиксельным интернет-видео и большим кино, отчасти потерянное (сразу вспоминается и зашедшая в тупик на первом же фильме карьера Кайла Муни). Легкий спонтанный интернет-юмор, как оказалось, невозможно гладко конвертировать в напичканные спецэффектами полнометражные комедийные хиты, разработка которых занимает по несколько лет. Горькая ирония состоит в том, что «Пицца-фильм» породил ровно один мем, который заключался в том, что целевая аудитория фильма показательно заявляла, что им этот непонятный фильм со звездой «Очень странных дел» совсем не нужен.
«Соседки по комнате», реж. Чендлер Левак
«Roommates»
Застенчивая домашняя девушка (Сэди Сэндлер) и расслабленная татуированная модница (Хлоя Ист) договариваются стать соседками по комнате в университетской общаге, после чего, как водится, вторая так активно пользуется расположением первой, что едва расцветающая дружба рискует обернуться чудовищной токсичной враждой. Спустя годы кураторша (снова Сара Шерман) рассказывает эту историю в качестве то ли басни, то ли притчи вновь прибывшим на кампус студенткам.
«Соседки по комнате» — шоукейс талантов старшей дочери Адама Сэндлера Сэди (не перепутайте с Санни, солировавшей в аналогичном шоукейсе «И не подумай прийти на мою бат-мицву» на Netflix три года назад). Его поставила канадская режиссерка Чендлер Левак, заявившая о себе инди-хитом «Без ума от кино» несколько лет назад, но по факту это, конечно, не авторский кинематограф, а клановый, ведь расслабленный стиль тусовочных комедий, которыми знаменит сам Сэндлер (он открыто признавался, что зовет исключительно друзей в свои проекты, чтобы с удовольствием потусоваться), здесь узнается безошибочно. Снято все нарочито небрежно, никаких вычурных визуальных гэгов или отточенных панчлайнов нет и в помине, зато за счет натуральности актерских работ открывается неожиданная психологическая глубина. Если сгустить краски на пару оттенков, получился бы очередной душераздирающий автофикшн Ричарда Гадда о разрушении личных границ и эмоциональном абьюзе.
Забавных наблюдений о девичьей дружбе здесь, впрочем, достаточно, а ближе к концовке ставки понижаются более-менее до уровня школьной комедии «Дрянные девчонки». Точно не проходите мимо, если идея эмоционально недоступного отца-миллионера (Стив Бушеми), который женится на Хлои Черри из «Эйфории» (и ее роскошных губах впридачу), заставляет вас хихикать, а не триггериться.
«Парни из Напы», реж. Ник Кориросси
«The Napa Boys»
Веселое трио приятелей-сомелье (Ник Кориросси, Армен Вайцман, Джамар Малачи Нейборс, первые двое — по совместительству авторы фильма), а также примкнувшая к ним винная подкастерша (Сара Рамос) отправляются в свое четвертое большое приключение по долине Напа (ироничный заглавный титр гласит, что перед нами не просто «Парни из Напы», а «Парни из Напы-4: Амулет сомелье»). По пути им предстоит столкнуться с рейнджером, расследующим преступления на почве ненависти (Рей Уайз), Джеем и Молчаливым Бобом (Джейсон Мьюз и Кевин Смит) и, наконец, знаменитым виноделом Фрэнсисом Фордом Копполой (пародист в титрах не указан), работающим в жюри дегустаторов. Награда за лучшее вино будет вручена, если только по пути никто не захлебнется блевотиной, спермой или экскрементами и не погибнет в скулшутинге.
В XXI веке в американской кинокомедии параллельно магистральной импров-школе сентименталистов Апатоу и Сэндлера развивалась ультраироничная вульгарная комедия Дэвида Уэйна («Жаркое американское лето») и Боба Оденкерка («В тюрьму!»), в которых гроссаут-гэги братьев Фаррелли доводились до гротескного предела, а актерские работы теряли последние следы системы Станиславского и превращались в чистое кривляние. Пока фильмы Апатоу и Сэндлера зарабатывали в прокате миллиарды долларов (суммарно), комедии Уэйна и Оденкерка зарабатывали разве что плевки от критиков и зрителей. Впрочем, эта эволюционная ветвь не оказалось совсем тупиковой, ведь сейчас молодые кинематографисты Кориросси и Уайцман ровно в рамках этой школы и запускают свою карьеру. Сам Дэвид Уэйн у них появляется в камео, а несколько ролей разной величины играют комики из труппы The Birthday Boys, скетч-шоу с которыми Оденкерк снимал в 2010-е.
Омерзительные гэги в «Парнях из Напы» совсем уж за гранью фола, а герои придуманы и исполнены так, что каждое их появление было подобно скрежету ногтей по классной доске (выделяется Пол Раст, играющий главного злодея-сомелье). Никакой мысли или посыла в фильме можно не искать, если только не считать осмысленной задачу спародировать полузабытый инди-хит 2004 года «На обочине». Словом, перед нами несмешная и невыносимая кинокомедия, авторы которой, кажется, ровно такого эффекта и добивались.
«Последствия», реж. Джона Хилл
«Outcome»
Мировая кинозвезда Риф Хоук (Киану Ривз) после борьбы с наркотической зависимостью на несколько лет пропал из виду. Накануне камбэка кто-то пытается шантажировать его видеокомпроматом неизвестного содержания, так что циничный кризисный юрист (Джона Хилл) уговаривает артиста лично извиниться перед каждым из коллег и близких, которые потенциально могли затаить на него обиду (а это более-менее все, кто с ним пересекался). В сопровождении старых друзей (Кэмерон Диас и Мэтт Бомер), оказывающих герою такую неустанную эмоциональную поддержку, будто он им платит зарплату, тот отправляется в своеобразное ностальгическое турне. Первая остановка — в боулинг-клубе, где знаменитость встречается с первым менеджером из детства (трогательный до слез Мартин Скорсезе).
Самое странное (комедийное) кино сезона, которое, впрочем, не такое бесполезное, как может показаться по отзывам. «Последствия» — что-то вроде заторможенной, злой, но зато на порядок более честной версии «Джея Келли» Ноа Баумбаха, также рассказывавшей о страданиях антиобаятельной в жизни голливудской звезды. Режиссер и сценарист Джона Хилл, на пару с Ривзом заработавший какой-то баснословный, по слухам, гонорар за этот провальный проект, когда-то дебютировал как актер в эталонной апатоуской комедии «SuperПерцы», и именно импровизационно-сентиментальный метод Апатоу ограняет во что-то совершенно невиданное в своей третьей режиссерской работе.
Картина, в отличие от зашкаливавших за два часа опусов Апатоу, длится чуть больше часа, и из нее, по ощущениям, вырезаны весь стеб, подколки и дуракаваляние. Вместо этого герои, каждый из которых балансирует на грани карикатуры, обмениваются лапидарными мудростями и сентиментальными монологами. При этом статичные разговорные сцены сняты великим Бенуа Деби («Вход в пустоту», «Отвязные каникулы»), выкручивающим свет неоновых ламп и морских закатов до кислотного китча, достойного «Кереля» Фассбиндера. Даже если эксперимент в полной мере не удался, радостно, что хотя бы у одного режиссера хватило решимости дистиллировать американскую кинокомедию до состояния чистого европейского арт-кино.
«Атропия», реж. Хейли Гейтс
«Atropia»
Начинающая актриса (Алия Шокат) мечтает о голливудской карьере, а вместо этого вынуждена подрабатывать ролью террористки на учебной базе американской армии, где выстроен иракский городок в натуральную величину. Аутентичности перформанса героиня достигает за счет вполне реальных иракских корней (как и в случае самой Шокат, когда-то по той же логике дебютировавшей ребенком в «Трех королях»), а также сомнительного знания арабского. Иммерсивность интерактивного спектакля сначала нарушает голливудская звезда, прибывшая на базу ради ресерча для будущего блокбастера (Ченнинг Татум), а потом ветеран иракской войны (Каллум Тернер), который берется за роль лидера повстанцев. С последним у девушки случается роман — не за кулисами, а прямо на фоне холостой стрельбы новобранцев.
Актриса и модель Хейли Гейтс может похвастаться безупречной фильмографией из эпизодических ролей в авторском кино высшего эшелона («Твин Пикс-3», «Неограненные алмазы», «Претенденты», «Марти Великолепный», «Вот это драма!»). А ее режиссерский дебют — пожалуй, самый свежий и интригующий победитель «Сандэнса» последних лет. «Атропия» (это название фейковой страны действительно используется на иммерсивных тренировочных базах в Калифорнии) не только чудом обошла в конкурсе 2025 года большой инди-хит «Прости, детка», но была к тому же разгромлена кинокритиками.
К отзывам на фильмы с такой политизированной темой всегда стоит относиться со скепсисом, и на поверку оказывается, что это живое и забавное кино, которому не страшно рискованно шутить на болезненные темы. Да, выходит несколько неровно и сумбурно, но в данном случае это не баг, а фича, ведь невозможно предсказать, кому достанется в следующей сцене — солдафонам, мусульманам или и тем и другим сразу. Прикол, связанный с необычным фетишем, который герой Тернера развил на фронте, и вовсе достоин войти в анналы американской пацифистской кинокомедии. Обязательно будем следить за режиссерской карьерой Гейтс — и ждем не меньшего, чем от ее актерской фильмографии.