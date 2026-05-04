От тотальной эйфории до разочарования: первые реакции на «Дьявол носит Prada-2»

В дебютный уик-энд «Дьявол носит Prada-2» собрал 233,6 млн долларов (77 млн долларов в США и Канаде и 156,6 млн на международных рынках). В российский прокат «Дьявол носит Prada-2» выйдет только после 11 мая. Согласно данным, опубликованным The Guardian, женщины составляли около 76% покупателей билетов, а 74% зрителей поделились, что «определенно порекомендовали бы» этот фильм друзьям.
В центре сюжета — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Производственный бюджет сиквела оценивается в 100 млн долларов.
Первая часть картины, вышедшая в 2006 году, заслужила статус культовой, поэтому на сиквел в кинотеатры зрители шли c уже подготовленным настроем. В интернете появилось очень много роликов радостных фанатов, готовящихся к премьере.
В таких видео стремятся передать вайб мира моды, глянца и гламура, которому посвящен сам фильм. На фоне в них часто играет песня «Vogue» Мадонны. В одном из роликов зрительницы шутят, что им не нужно говорить, на какую картину они идут: это видно по их одежде.
Другая пользовательница показала, как она собиралась на просмотр, сняв видео в жанре «get ready with me». Девушка сделала укладку, мейкап и подобрала специальный образ.
В США прокат сопровождают тематические промоакции. Например, продают контейнер для попкорна в виде ярко-красной сумки. Этим аксессуаром многие стараются похвастаться в соцсетях, поэтому другие просто не успевают его приобрести.
После просмотра одни зрители делятся восторженными отзывами, другие жалуются, что сиквелу не удалось достичь уровня оригинала. «Это было так круто, что просто нет слов», — убеждает девушка, которой понравилась новинка.
Автор другого видео считает, что фильм оказался скучным и затянутым. «В какой-то момент мне даже хотелось уйти из кинотеатра», — признается она.
Лучше бы я не видела вторую часть вообще»;
«Сделали такое низкосортное попсовое кино с кучей звезд»;
«Я посмотрела и нахожусь в состоянии тотальной эйфории»;
«Всем от души советую посмотреть».
Фильм стал поводом для ностальгии и споров о том, как изменилось кино за последние 20 лет. Некоторые пользователи пожаловались, что современные фильмы выглядят менее яркими.