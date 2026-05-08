Крутая шляпа: почему «Мортал Комбат-2» оказался лучше, чем можно было подумать?

В этот раз между первой (не слишком удачной) и второй частью «Мортал Комбата» прошло больше времени, чем в прошлый, в том числе из-за забастовки сценаристов, но, может, оно и к лучшему. За пять лет сиквел успел настояться, в отличие от «Смертельной битвы-2: Истребление» (1997), которая вышла буквально вслед за оригинальной «Смертельной битвой» (1995) и по дороге во Внешний мир потеряла не только своего режиссера, Пола У.С.Андерсона (продолжение снял оператор первой части Джон Р.Леонетти), но и все то, что делало ее превосходной адаптацией видеоигрового файтинга, будь то простые мудрости Рейдена ( «Смысл Смертельной битвы не в смерти, а в жизни» ) или ернические шутки-панчи Джонни Кейджа.