«Майкл»: комплиментарный байопик про Майкла Джексона, достойный всех «Золотых малин»

Майкл ничего не может возразить отцу. Майкл прячется за солнцезащитными очками. Майклу некомфортно в коже, в которой он живет. Кажется, из всего этого мог бы получиться недурной боди-хоррор наподобие «Мухи» Дэвида Кроненберга (даром что Джексон смотрит оригинальную «Муху» Курта Ноймана во время работы над альбомом «Триллер»), однако фильм Фукуа бесконечно далек от триллера . Как и в мемориальном доке «Майкл Джексон: Вот и все», главный герой ходит с блаженной улыбкой, благодарит всех и во время съемок клипа на песню «Триллер» дает (что важно, через посредника) режиссеру Джону Лэндису дельный совет снимать танцоров в полный рост: «Фред Астер говорил, что важно видеть все тело. Только так зритель чувствует танец». Поэтому мы можем только догадываться, какие черти водятся за этой блаженной улыбкой. И даже больше: мы никогда не знаем, что у этого человека на уме .