Фильмы Каннского кинофестиваля-2026: оценки российских кинокритиков

С 12 по 23 мая в Каннах проходит 79-й кинофестиваль — самый престижный в мире. Российские кинокритики первыми увидят там новые фильмы Андрея Звягинцева, Джеймса Грея, Кристиана Мунджиу, Кантемира Балагова, Николаса Виндинга Рефна (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.

* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

«Записки из Наги» («Nagi Notes»), реж. Кодзи Фукада К пережившей утрату скульпторке приезжает ее подруга-архитекторка

«Жизнь женщины» («La vie d’une femme»), реж. Шарлин Буржуа-Таке К переживающей кризис женщине-хирургу приезжает писательница

«Отечество» («Fatherland»), реж. Павел Павликовский Байопик про писателя Томаса Манна («Волшебная гора») и его дочь Эрику, сыгранную Сандрой Хюллер

«Параллельные истории» («Histoires parallèles»), реж. Асгар Фархади Изабель Юппер пишет роман, подглядывая за соседями

«Внезапно» («Soudain»), реж. Рюсукэ Хамагути Французский дебют японского режиссера «Сядь за руль моей машины»

«Нежный монстр» («Gentle Monster»), реж. Мари Кройцер Леа Сейду в роли известной пианистки, которая за городом сталкивается со страшной тайной

«Барашек в ящике» («Hako no Naka no Hitsuji»), реж. Хирокадзу Корээда Фантастическая драма про семью, взявшую андроида, в которой живет душа их покойного ребенка

«Любовь моя» («El ser querido»), реж. Родриго Сорогойен Очередная история про режиссера и его дочь-актрису. В главных ролях Хавьер Бардем и Виктория Луэнго

«Бумажный тигр» («Paper Tiger»), реж. Джеймс Грей Криминальная драма со Скарлетт Йохаонссон, Адамом Драйвером и Майлсом Теллером

«Мулен» («Moulin»), реж. Ласло Немеш Байопик про героя французского Сопротивления Жана Мулена, погибшего в гестаповских застенках

«Гаранс» («Garance»), реж. Жанна Эрри Адель Экзаркопулос в роли много пьющей актрисы

«Надежда» («Hopeu»), реж. На Хон Чжин Лютый корейский триллер с голливудскими звездами: Майклом Фассбендером, Алисией Викандер и Тейлор Расселл

«Неизвестная» («L’inconnue»), реж. Артюр Арари Автоэкранизация комикса от соавтора «Анатомии падения» с Леа Сейду

«Фьорд» («Fjord»), реж. Кристиан Мунджиу Новый фильм лидера румынской новой волны про конфликт двух семей в норвежской деревушке

«Минотавр» («Minotaur»), реж. Андрей Звягинцев Первый почти за десять лет фильм Андрея Звягинцева

«Горькое Рождество» («Amarga Navidad»), реж. Педро Альмодовар Новая трагикомедия Педро Альмодовара про режиссера и его альтер эго — рекламщицу

«Наше спасение» («Notre salut»), реж. Эммануэль Мар Писатель пытается найти себя во Франции режима Виши

«Человек, которого я люблю» («The Man I Love»), реж. Айра Сакс Фэнтезийный мюзикл с Рами Малеком и Томом Стерриджем

«Черный шар» («La bola negra»), реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво Истории троих мужчин на протяжении почти ста лет

«Трус» («Coward»), реж. Лукас Донт Военная драма про солдат на Первой мировой

«Приключения мечты» («The Dreamed Adventure»), реж. Валеска Гризебах Третий фильм представительницы берлинской школы и постановщицы «Вестерна»

«Ночные истории» («Histoires de la nuit»), реж. Леа Мисиус Во время подготовки ко дню рождения в деревеньке появляются таинственные незнакомцы