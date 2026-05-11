Канны-2026

Фильмы Каннского кинофестиваля-2026: оценки российских кинокритиков

С 12 по 23 мая в Каннах проходит 79-й кинофестиваль — самый престижный в мире. Российские кинокритики первыми увидят там новые фильмы Андрея Звягинцева, Джеймса Грея, Кристиана Мунджиу, Кантемира Балагова, Николаса Виндинга Рефна (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.
Денис Виленкин
«Афиша Daily» @denisvilenkin
Настасья Горбачевская
Film.ru @kinovodstvo
Антон Долин*
@anton_dolin
Дмитрий Елагин
«Сноб» @diepuppe
Станислав Зельвенский
«Кинопоиск» @ubobra
Егор Москвитин
«Правила жизни» @oembox
Андрей Плахов
«Коммерсант» @andreiplakhov
Анна Стрельчук
SensCritique, Popcorns @kinoavantgarde
Дарья Тарасова
«Кино-Театр.РУ» и «КиноТВ» @plasticsinatra
Антон Фомочкин
SRSLY @fomochkin_anton
Тамара Ходова
Forbes @shortfilm_aboutlove 
Марат Шабаев
«Кинопоиск» @thefirstpictureshow

* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

«Записки из Наги» («Nagi Notes»), реж. Кодзи Фукада

К пережившей утрату скульпторке приезжает ее подруга-архитекторка

© Momo Film Co

«Жизнь женщины» («La vie d’une femme»), реж. Шарлин Буржуа-Таке

К переживающей кризис женщине-хирургу приезжает писательница

© Be For Films

«Отечество» («Fatherland»), реж. Павел Павликовский

Байопик про писателя Томаса Манна («Волшебная гора») и его дочь Эрику, сыгранную Сандрой Хюллер

© Agata Grzybowska

«Параллельные истории» («Histoires parallèles»), реж. Асгар Фархади

Изабель Юппер пишет роман, подглядывая за соседями 

© Memento Films

«Внезапно» («Soudain»), реж. Рюсукэ Хамагути

Французский дебют японского режиссера «Сядь за руль моей машины»

© Festival de Cannes

«Нежный монстр» («Gentle Monster»), реж. Мари Кройцер

Леа Сейду в роли известной пианистки, которая за городом сталкивается со страшной тайной

© Frédéric Batier/Film AG

«Барашек в ящике» («Hako no Naka no Hitsuji»), реж. Хирокадзу Корээда

Фантастическая драма про семью, взявшую андроида, в которой живет душа их покойного ребенка

© Gaga

«Любовь моя» («El ser querido»), реж. Родриго Сорогойен

Очередная история про режиссера и его дочь-актрису. В главных ролях Хавьер Бардем и Виктория Луэнго

© Movistar Plus+

«Бумажный тигр» («Paper Tiger»), реж. Джеймс Грей

Криминальная драма со Скарлетт Йохаонссон, Адамом Драйвером и Майлсом Теллером

© Neon

«Мулен» («Moulin»), реж. Ласло Немеш

Байопик про героя французского Сопротивления Жана Мулена, погибшего в гестаповских застенках 

© Pitchipoï Productions

«Гаранс» («Garance»), реж. Жанна Эрри

Адель Экзаркопулос в роли много пьющей актрисы

© Trésor Films

«Надежда» («Hopeu»), реж. На Хон Чжин

Лютый корейский триллер с голливудскими звездами: Майклом Фассбендером, Алисией Викандер и Тейлор Расселл

© Plus M Entertainment

«Неизвестная» («L’inconnue»), реж. Артюр Арари

Автоэкранизация комикса от соавтора «Анатомии падения» с Леа Сейду

© Neon

«Фьорд» («Fjord»), реж. Кристиан Мунджиу

Новый фильм лидера румынской новой волны про конфликт двух семей в норвежской деревушке

© Le Pacte

«Минотавр» («Minotaur»), реж. Андрей Звягинцев

Первый почти за десять лет фильм Андрея Звягинцева

© Anna Matveeva/MK2

«Горькое Рождество» («Amarga Navidad»), реж. Педро Альмодовар

Новая трагикомедия Педро Альмодовара про режиссера и его альтер эго — рекламщицу

© Iglesias Mas/El Deseo

«Наше спасение» («Notre salut»), реж. Эммануэль Мар

Писатель пытается найти себя во Франции режима Виши

© Kidam&Michigan films

«Человек, которого я люблю» («The Man I Love»), реж. Айра Сакс

Фэнтезийный мюзикл с Рами Малеком и Томом Стерриджем

© Jac Martinez/MK2

«Черный шар» («La bola negra»), реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво

Истории троих мужчин на протяжении почти ста лет

© Goodfellas

«Трус» («Coward»), реж. Лукас Донт

Военная драма про солдат на Первой мировой 

© Aline Boyen/The Reunion

«Приключения мечты» («The Dreamed Adventure»), реж. Валеска Гризебах

Третий фильм представительницы берлинской школы и постановщицы «Вестерна» 

© Bernhard Keller/Komplizen Film

«Ночные истории» («Histoires de la nuit»), реж. Леа Мисиус

Во время подготовки ко дню рождения в деревеньке появляются таинственные незнакомцы 

© MK2
