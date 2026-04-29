5 новых британских сериалов: драма автора «Олененка», комедия о кастинге Бонда и янг-эдалт

Рэпер и актер Риз Ахмед, дебютирующий в качестве шоураннера, берет на вооружение золотую, действительно жизненную и остроумную завязку (что-то подобное кандидаты на роль Бонда переживают примерно раз в год: в 2025-м это был Каллум Тернер) и смешивает ее с честным ситкомом о невидимой динамике внутри больших пакистанско-британских семей. Увы, все удачи сериала заканчиваются ровно на пилотной серии (единственной написанной самим Ахмедом), после чего становится ясно, что в эту завязку сам он в полной мере не верит. Иначе как объяснить, что в следующих сериях шоу зачем-то дергается то в сторону карикатурной сатиры на мир шоу-бизнеса, то городского романса линклейтеровского толка, то несмешной пародии на шпионский жанр и, наконец, фантасмагории с участием озвученной Патриком Стюартом свиной головы , подброшенной в окно родителей героя расистами.