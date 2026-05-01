«Дьявол носит Prada-2»: все еще смешное, но уже не такое сатирическое кино о журналистике

Продолжение получилось прощальным письмом печатной прессе, какой мы ее знали и любили вопреки всему 20 лет назад. В нем не нашлось места едкой критике, с которой начиналась франшиза, и это главное отличие двух фильмов. Сиквел выглядит порой как демонстрация работы над ошибками, которую провела фэшн-вселенная за прошедшие годы. Мир моды 2026 года по версии сценаристки Алин Брош МакКенны, как и шутки над ним, — стал этичнее, беззубее и аккуратнее, чем прежде. Главная героиня за весь фильм получает всего два негативных комментария к своей внешности: о форме бровей и бледности. Для «Дьявола носит Prada» это почти нежно. Такой подход делает сиквел более очаровательным и приятным для массовой публики, но одновременно и более пресным.