Королевство Ларса фон Триера: разбираем фильмы датского гения и провокатора

Моисей — остроумный пример брехтианского «остранения», попытка по-новому увидеть привычные вещи и, опять же, нарушить традиционный кинематографический код. С одной стороны, кажется, что для Триера это очередной опыт «наивной» режиссуры, режиссуры без режиссуры: не нужно глубоко разрабатывать мизансцену и работать над вторым планом, если можно отдать все на откуп артистам. Это не так. Упростив второй план, Триер лишь усложнил себе работу: теперь центр тяжести перенесен на актеров, и задача режиссера была в том, чтобы настроить их игру так, чтобы те заполнили сценические пустоты. Неудивительно, что это нередко провоцировало ссоры между режиссером и, скажем, Николь Кидман, сыгравшей главную роль.