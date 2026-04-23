Никита: Азбука: чтобы сделать качественное кино, нужна звезда. Спорно, но доля успеха в этом заложена. Нам нужен был актер на главную роль, который справится. Молодые парни двадцати пяти — двадцати семи лет талантливые, но у них во взгляде нет того, что пережил человек в девяностые. Мы стали искать в другом возрастном диапазоне и очень быстро обнаружили себя перед фамилией Петрова. Ему зашел сценарий. Он пришел на первую встречу, и мы очень нашли общий язык. На площадке был уважительный диалог: если возникал спорный момент, снимали два варианта. Он сказал продюсерам, не нам: «Я в любом случае вкладываю много времени и сил, работаю с режиссерами над текстом, подтачиваю его под себя, это работа креативного продюсера». Он дал колоссальное время на читки и репетиции с главными героями, пришел на все парные пробы, прочитал с нами сценарий несколько раз. Мы подстраивали текст под него. Но он сохранил для нас режиссерскую свободу. Мы знали, что он креативный продюсер, но ни разу с ним лично это даже не обсуждали, в разговорах эта должность не произносилась.