7 интригующих фильмов, которые показывают секс-работу с неожиданной стороны

После «Проституток» Лиззи Борден тему изображения секс-работы на большом экране можно было закрывать , ведь все действие этого фильма происходит в одних манхэттенских апартаментах, переоборудованных под публичный дом, а сценарий целиком состоит из бесконечных обсуждений рабочих вопросов между коллегами и смол-токов с клиентами. На экране находится место буквально для всех возможных типажей как секс-работниц, так и посетителей — как один, объемных и забавных. В свое время фильм показывался в каннском «Двухнедельнике режиссеров» и был успешно выпущен в прокат братьями Вайнштейн, но в следующие годы несколько забылся и только недавно получил новую жизнь в виде реставрации. Есть ощущение, что такой вдумчивый и детальный взгляд на обыденные стороны человеческой жизни широкому зрителю никогда не был слишком интересен, но кто-то из современников все-таки должен их фиксировать без опоры на жанровые тропы.