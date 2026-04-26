От «Рожденных в СССР» до «Радара»: 6 лучших российских фильмов и сериалов с 48-го ММКФ

Любой, даже тарантиновский и уж тем более квазитарантиновский анекдот, рассказанный по второму разу, теряет в своем обаяние. Не миновала чаша сия и приквел лихого кинокомикса «Красный призрак». В общем и целом предыстория повторяет оригинал: только теперь вместо немцев французы, а вместо красноармейского отряда — барчук и партизан, которым приходится разыгрывать бадди-муви. И хотя экшн сделан с прежней изобретательностью и огоньком, в этот раз у фильма нет центра тяжести, наподобие осады деревни в первой части. Плюс чем глубже в лес, тем толще становятся не только партизаны, но и фан-сервис. Режиссер Андрей Богатырев начинает косплеить находки оригинала (см., например, сцену в избе) и все больше уходить в самоповтор и оммажи, оммажи, оммажи. Есть ощущение, что ориентиром для поединков на шпагах для него стали «Пираты Карибского моря», музыкальная тема которых несколько раз пробивается через здешний саундтрек. Что касается главного злодея, то Константин Плотников беззастенчиво (ланфрен-лафра!) пародирует Михаила Боярского из «Гардемаринов» . Однако если шевалье де Брильи ничто человеческое было не чуждо, то Кураж — чистое зло, на фоне которого даже штандартенфюрер Ганс Ланда из «Бесславных ублюдков» покажется милым щенком.