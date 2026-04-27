«Очень странные дела: Байки из 85-го» и еще 9 мультсериалов по фантастическим хитам 1980-х

Очевидно, что вокруг мультсериала не будет столько же хайпа, как вокруг финального сезона. Векна побежден, поезд ушел, Дафферы (также спродюсировавшие для «Нетфликса» миллениальский сериал свадебных ужасов «У меня очень плохое предчувствие» и грядущий загадочный «Городок») готовятся к переходу на Paramount, а их роль в расширяющейся киновселенной «Очень странных дел» (например, сейчас в разработке находится секретный проект, который ответит на вопросы, оставшиеся после финала) в дальнейшем будет символической. Ну вот и увидим, кто смотрел сериал, потому что это было модно, а не потому, что он настоящий поклонник «Stranger Things». К тому же «Байки» есть за что полюбить. Тут в лучших традициях «Очень странных дел» появляется новая классная героиня — Никки Бакстер, растения-монстры выглядят свежо, а центральная интрига получает разгадку только в финале, поэтому странные делишки становятся еще и детективными. Где ты, Скуби-Ду? В «Байках»!