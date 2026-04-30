7 новых жанровых фильмов, благодаря которым вы иначе посмотрите на индийское кино

«Бахубали: Начало» (2015) и «Бахубали: Рождение легенды» (2017), реж. С.С.Раджамули
Именно фантастическая дилогия «Бахубали» С.С.Раджамули, снятая на языке телугу в Толливуде (не путать с Болливудом, где снимают на хинди, и Колливудом, где разговаривают на тамильском языке) открыла миру новый индийский кинематограф, который в зрелищности ничем не уступает голливудскому, а в чем-то — например, в фантазии — даже превосходит его. Поэтому совершенно неудивительно, что фэнтезийный блокбастер про принца Махендру Бахубали по прозвищу Шивуду и его отца Амарендру (обоих играет актер Прахабс) собрал по миру больше 350 млн долларов — то есть не сильно меньше, например, снайдеровских «300 спартанцев». Это такое же впечатляющее, сделанное с азартом «кино аттракционов».
«Клан Сарпатта» (2021), реж. Па.Ранджит
Что было бы, если бы спортивную драму «Рокки» скрестили бы с гангстерскими «Бандами Нью-Йорка»? Получился бы грандиозный боксерский экшн «Клан Сарпатта», в котором в 1970-е два влиятельных тамильских клана Сарпатта и Идияппан выясняют отношения на боксерском ринге. А молодой андердог Кабилан (Арья), чей отец-боксер когда-то погиб в стычке с бандитами, сделает все, чтобы стать чемпионом. Оглушительное (и это не фигура речи: звук в фильме сведен таким образом, что на поединках остро хочется зажать уши) кино, в котором пролито несколько галлонов крови и пота.
«RRR: Рядом ревет революция» (2022), реж. С.С.Раджамули
Следующим международным хитом С.С.Раджамули стал его деколониальный исторический эпос «Рядом ревет революция» про двух друзей — солдата Раджу (Рам Чаран) и повстанца Комарам-Бхима (Н.Т.Рама Рао-мл.), — которые, объединив усилия, противостоят Британской империи. Больше всего «RRR» похож на лучшие гонконгские боевики, в которых всегда всего было слишком. Но это не баг, а фича. Вот и «Рядом ревет революция» на протяжении трех часов буквально превращается в кинокомикс об индийских супергероях — настолько лихой, что ему могут позавидовать «Марвел» и DC. Сейчас Раджамули заканчивает новый блокбастер «Варанаси» — пожелаем ему удачи.
«Семь морей, семь холмов» (2023), реж. Рам
Внутри движущегося поезда бессмертный воин (Нивин Поли) решает преподать урок гуманизма возвращающемуся домой из-за рубежа разнорабочему (Сури) на примере хорошего отношения к крысам. Снятый в десятках жанров сразу (от воинственного фэнтези до романтической комедии) режиссером по имени Рам, фильм сочетает в себе и «Горца», и «Три тысячи лет желаний», и «квартирную трилогию» Романа Полански («Отвращение», «Ребенок Розмари», «Жилец»). Собственно, среди своих любимейших кинематографистов Рам называет не только Полански, но и Стэнли Кубрика, который в каждой новой работе ставил перед собой задачу перепридумать язык кино, — тем же самым заняты и амбициозные индийские постановщики.
«Шамбала. Конец времен» (2024), реж. Наг Ашвин
Масштабный индийский сайфай, сопоставимый с «Дюной» Дени Вильнева, даром что его действие тоже происходит в песках выжженной дотла планеты, переживший апокалипсис. Человечество ютится в городе Каши, миром из элитарного «Комплекса» управляет 200-летний император, мечтающий обрести бессмертие. А сопротивление в закрытом городе Шамбала верит, что на Землю явится Калки — аватар бога Вишну, который восстановит справедливость. Круто замешенный на индийской мифологии и нестыдных спецэффектах блокбастер Нага Ашвина с бюджетом в 75 млн долларов стал не только самым кассовым фильмом, снятым на языке телугу, но серьезной заявкой на создание собственной толливудской киновселенной: Kalki Cinematic Universe (KCU).
«Все, что нам кажется светом» (2024), реж. Паял Кападия
Если же вам хочется не громкого, а, напротив, максимально тихого и обезоруживающе нежного индийского кино, то лучшего кандидата, чем каннский хит «Все, что нам кажется светом» вам просто не найти. Это история двух медсестер из Мумбаи (Дивья Прабха и Кани Кусрути) и их общей подруги (Чхайя Кадам), которые, устав от тисков кастового общества, решают махнуть за город. Первая половина игрового дебюта документалистки Паял Кападии снята в квазидокументальной манере и в традициях неореализма, основы которого в Индии в свое время заложил классик Сатьяджит Рай. Но стоит героиням оказаться на берегу моря, как постановщица впускает в кадр больше воздуха, убаюкивающего плеска волн, медитативной (в духе Тарковского) атмосферы и щепотку магического реализма. И тогда от фильма начинает исходить не свет даже, а какое-то обволакивающее, умиротворяющее сияние.
