«Вот это драма!»: очень смешные Паттинсон и Зендая в черном ромкоме-катастрофе

Примечательно, что накануне премьеры фильма Кристоффер Боргли и сам в каком-то смысле оказался на месте героини Зендаи. В СМИ было растиражировано давнее эссе на норвежском языке, в котором он признавался о романе со старшеклассницей. Моральным ориентиром в том тексте режиссер называет Вуди Аллена и его «Манхэттен» (сильно не удивляйтесь, ведь на дворе был 2012 год, но оцените иронию, достойную будущих сценариев этого автора). Все возможные варианты ответа на вопрос, что делать с таким признанием, режиссер сам дает в новом фильме (поэтому нет смысла зацикливаться на этом моменте), а вот имя Аллена в качестве ролевой модели — действительно повод для размышлений.