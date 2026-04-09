«У Марго проблемы с деньгами»: сериал о покорении OnlyFans с пятью номинантами на «Оскар»

Некоторые жанровые ограничения преодолеть априори слишком сложно: в этом смысле сериал, смотрящийся легко, но мало чего после себя оставляющий, можно сравнить с «Питтом» — главной медицинской драмой момента, но все еще медицинской драмой. При всем желании не получится воспринимать «У Марго проблемы с деньгами» как глубокий комментарий о классовом устройстве американского общества или проливающую свет на изнанку секс-индустрии производственную драму. Остается лишь любоваться уютными интерьерами, в которых в Америке, предположительно, живут бывшие официантки и студентки. Ну и, конечно, радоваться тому, что смотришь сериал не Билла Лоренса (конкурент Келли в жанре «новых добрых» сериалов, в этом сезоне ради разнообразия работающий на HBO, а не на Apple), ведь благодаря этому обстоятельству все герои не разговаривают одними и теми же фразами и в них по правде теплится жизнь.