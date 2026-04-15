«Нормал» Бена Уитли: гомерический боевик со звездой «Лучше звоните Солу» и в духе Коэнов

Поскольку каждый из создателей фильма оказался на своем месте, «Нормал» производит впечатление состоявшейся вещи, хоть и не лишенной, как и полагается всякому палимпсесту, вторичности. Лукавством будет сказать, что мы всего этого не видели. Однако в жирный плюс фильму можно записать то, что он не лишен самоиронии (когда Улисс говорит, что не хочет, подобно предыдущему шерифу, слечь с сердечным приступом, сыгравший главного героя актер как бы намекает на инфаркт, случившийся с ним на съемках «Лучше звоните Солу»), а Оденкерк в роли героя боевика — это все еще страшно заманчивое предложение, даже более заманчивое, чем Киану Ривз, Брэд Питт или Райан Гослинг. Есть в этом усатом нормисе, попавшем в чудовищный переплет в Нормале, что-то завораживающее, заставляющее болеть за него всей душой. Но это вообще отличительная черта актеров из киновселенной «Во все тяжкие», которые в любой сюжетный абсурд способны вдохнуть недюжинный заряд драматизма.