«Нормал» Бена Уитли: гомерический боевик со звездой «Лучше звоните Солу» и в духе Коэнов

После трагического случая на работе от шерифа Улисса (Боб Оденкерк) уходит жена, которой он весь фильм оставляет послания, а его самого переводят в город Нормал, штат Миннесота, предыдущий шериф которого, мистер Гандерсон, умер от сердечного приступа. Поскольку назначение временное, а городок производит впечатление зажиточного и дружелюбного (хотя, как известно, именно в таких и водятся настоящие черти), Улисс в основном занят подписыванием бумажек, решением бытовых ссор и слушанием болтовни своего заместителя Майка Нельсона (Билли МакЛеллан). Однако, когда двое вооруженных сорвиголов (Рина Джолли и Брендан Флетчер) решают обнести местный банк, начинается такой дикий замес, на который из самой Японии приезжают якудза.
Если кому-то казалось, что сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад умеет писать только боевики, то «Нормал» раскроет его талант с неожиданной стороны. Конечно, на середине фильм превратится в зубодробительный экшн (не зря все-таки Колстад ест свой хлеб!), но, прежде чем это случится, нам доведется лицезреть коэнообразную криминальную комедию, похожую на «Фарго» (заснеженный городок, мутные дела), даром, что ли, ее действие тоже разворачивается в Миннесоте, а Боб Оденкерк играл шерифа в первом сезоне сериального ремейка «Фарго».
Впрочем, этот его персонаж был рохлей, как и многие другие герои Оденкерка, до того как в «Никто» (тоже по сценарию Колстада) актер не решил стать новой звездой боевиков. Поначалу Улисс не выглядит самым опасным человеком в городе (особую плюшевость и домашность ему придают роскошные усы), однако вскоре выяснится, что под этой безобидной внешностью скрываются неврозы и боевые навыки не хуже, чем у Хатча Мэнселла.
И даже больше: в этот раз Колстад и выступивший соавтором идеи фильма Оденкерк решили не таясь (все улики буквально лежат на виду) придать главному герою мифологическую глубину. Поэтому неслучайно протагониста зовут Улисс (то есть Одиссей), его жену — Пенни (то есть Пенелопа), местную барменшу, сыгранную Леной Хеди, — Мойра (как древнегреческих богинь, прядущих нити судеб), а Нормал похож на остров забвения Огигия, где в течение двух месяцев (ладно хоть не 7 лет) вынужден томиться персонаж, пока не пройдут выборы нового шерифа.
И если с Гомером все сразу понятно, то вот ответ на вопрос, почему за постановку этого фильма взялся британский хоррормейкер Бен Уитли («Высотка»), кажется не таким очевидным и поэтому, наверное, требует отдельных пояснений. Да, Уитли, бывает, берется за стриминговую и студийную халтуру (если вы не видели его ремейк хичкоковской «Ребекки» на «Нетфликсе» или сиквел «Мег» с Джейсоном Стэтемом, то немного потеряли), но, кажется, «Нормал» это не тот случай.
В самой структуре фильма (полицейский сталкивается с сектой внутри отрезанного от большой цивилизации места) есть что-то, отсылающее даже не к «Типа крутым легавым», высмеявшим этот троп, а к классическому фолк-хоррору «Плетеный человек», в любви к которому Уитли раскланивался в своем «Списке смертников». Так что, хоть в «Нормале» и обходится без религиозных жертвоприношений и жуткого идолопоклонничества, это абсолютно материал для Уитли, который также тяготеет к лихо поставленному экшну (см. его виртуозный герметичный боевик «Перестрелка», спродюсированный Мартином Скорсезе).
Поскольку каждый из создателей фильма оказался на своем месте, «Нормал» производит впечатление состоявшейся вещи, хоть и не лишенной, как и полагается всякому палимпсесту, вторичности. Лукавством будет сказать, что мы всего этого не видели. Однако в жирный плюс фильму можно записать то, что он не лишен самоиронии (когда Улисс говорит, что не хочет, подобно предыдущему шерифу, слечь с сердечным приступом, сыгравший главного героя актер как бы намекает на инфаркт, случившийся с ним на съемках «Лучше звоните Солу»), а Оденкерк в роли героя боевика — это все еще страшно заманчивое предложение, даже более заманчивое, чем Киану Ривз, Брэд Питт или Райан Гослинг. Есть в этом усатом нормисе, попавшем в чудовищный переплет в Нормале, что-то завораживающее, заставляющее болеть за него всей душой. Но это вообще отличительная черта актеров из киновселенной «Во все тяжкие», которые в любой сюжетный абсурд способны вдохнуть недюжинный заряд драматизма.
А стоит в Нормал прибыть якудза (фильм, к слову, начинается с внезапного японского кавера на «Paranoid» группы Black Sabbath), то становится уже вообще не на что жаловаться. Закрывающая картину бойня отсылает к осакийскому эпизоду четвертого «Джона Уика», к которому Колстад не имел отношения, и потому он словно решил оторваться на полную с острым как бритва вакидзаси.
Евгения Ткачева
