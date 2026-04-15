Боевики

«Нормал» Бена Уитли: гомерический боевик со звездой «Лучше звоните Солу» и в духе Коэнов

Афиша Daily
Фото: Magnolia Pictures
В российский прокат выходит боевик «Нормал» со звездой сериала «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкерком от режиссера «Высотки» Бена Уитли по сценарию автора «Джона Уика» Дерека Колстада. Если вам недостаточно этого для рекомендации, то Евгений Ткачев подробнее рассказывает, чем хорош этот фильм с вайбом комедий братьев Коэн и гомеровской «Одиссеи».

После трагического случая на работе от шерифа Улисса (Боб Оденкерк) уходит жена, которой он весь фильм оставляет послания, а его самого переводят в город Нормал, штат Миннесота, предыдущий шериф которого, мистер Гандерсон, умер от сердечного приступа. Поскольку назначение временное, а городок производит впечатление зажиточного и дружелюбного (хотя, как известно, именно в таких и водятся настоящие черти), Улисс в основном занят подписыванием бумажек, решением бытовых ссор и слушанием болтовни своего заместителя Майка Нельсона (Билли МакЛеллан). Однако, когда двое вооруженных сорвиголов (Рина Джолли и Брендан Флетчер) решают обнести местный банк, начинается такой дикий замес, на который из самой Японии приезжают якудза. 

Если кому-то казалось, что сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад умеет писать только боевики, то «Нормал» раскроет его талант с неожиданной стороны. Конечно, на середине фильм превратится в зубодробительный экшн (не зря все-таки Колстад ест свой хлеб!), но, прежде чем это случится, нам доведется лицезреть коэнообразную криминальную комедию, похожую на «Фарго» (заснеженный городок, мутные дела), даром, что ли, ее действие тоже разворачивается в Миннесоте, а Боб Оденкерк играл шерифа в первом сезоне сериального ремейка «Фарго»

Впрочем, этот его персонаж был рохлей, как и многие другие герои Оденкерка, до того как в «Никто» (тоже по сценарию Колстада) актер не решил стать новой звездой боевиков. Поначалу Улисс не выглядит самым опасным человеком в городе (особую плюшевость и домашность ему придают роскошные усы), однако вскоре выяснится, что под этой безобидной внешностью скрываются неврозы и боевые навыки не хуже, чем у Хатча Мэнселла

И даже больше: в этот раз Колстад и выступивший соавтором идеи фильма Оденкерк решили не таясь (все улики буквально лежат на виду) придать главному герою мифологическую глубину. Поэтому неслучайно протагониста зовут Улисс (то есть Одиссей), его жену — Пенни (то есть Пенелопа), местную барменшу, сыгранную Леной Хеди, — Мойра (как древнегреческих богинь, прядущих нити судеб), а Нормал похож на остров забвения Огигия, где в течение двух месяцев (ладно хоть не 7 лет) вынужден томиться персонаж, пока не пройдут выборы нового шерифа. 

В этом смысле Колстад и Оденкерк снова недалеко ушли от братьев Коэн, ведь реднековская сатира последних — «О, где же ты, брат?» — тоже была навеяна гомеровской «Одиссеей».

И если с Гомером все сразу понятно, то вот ответ на вопрос, почему за постановку этого фильма взялся британский хоррормейкер Бен Уитли («Высотка»), кажется не таким очевидным и поэтому, наверное, требует отдельных пояснений. Да, Уитли, бывает, берется за стриминговую и студийную халтуру (если вы не видели его ремейк хичкоковской «Ребекки» на «Нетфликсе» или сиквел «Мег» с Джейсоном Стэтемом, то немного потеряли), но, кажется, «Нормал» это не тот случай. 

В самой структуре фильма (полицейский сталкивается с сектой внутри отрезанного от большой цивилизации места) есть что-то, отсылающее даже не к «Типа крутым легавым», высмеявшим этот троп, а к классическому фолк-хоррору «Плетеный человек», в любви к которому Уитли раскланивался в своем «Списке смертников». Так что, хоть в «Нормале» и обходится без религиозных жертвоприношений и жуткого идолопоклонничества, это абсолютно материал для Уитли, который также тяготеет к лихо поставленному экшну (см. его виртуозный герметичный боевик «Перестрелка», спродюсированный Мартином Скорсезе).

Поскольку каждый из создателей фильма оказался на своем месте, «Нормал» производит впечатление состоявшейся вещи, хоть и не лишенной, как и полагается всякому палимпсесту, вторичности. Лукавством будет сказать, что мы всего этого не видели. Однако в жирный плюс фильму можно записать то, что он не лишен самоиронии (когда Улисс говорит, что не хочет, подобно предыдущему шерифу, слечь с сердечным приступом, сыгравший главного героя актер как бы намекает на инфаркт, случившийся с ним на съемках «Лучше звоните Солу»), а Оденкерк в роли героя боевика — это все еще страшно заманчивое предложение, даже более заманчивое, чем Киану Ривз, Брэд Питт или Райан Гослинг. Есть в этом усатом нормисе, попавшем в чудовищный переплет в Нормале, что-то завораживающее, заставляющее болеть за него всей душой. Но это вообще отличительная черта актеров из киновселенной «Во все тяжкие», которые в любой сюжетный абсурд способны вдохнуть недюжинный заряд драматизма.

А стоит в Нормал прибыть якудза (фильм, к слову, начинается с внезапного японского кавера на «Paranoid» группы Black Sabbath), то становится уже вообще не на что жаловаться. Закрывающая картину бойня отсылает к осакийскому эпизоду четвертого «Джона Уика», к которому Колстад не имел отношения, и потому он словно решил оторваться на полную с острым как бритва вакидзаси.

7
/10
Оценка
Евгения Ткачева

Нормал
Боевик / с 16 апреля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям