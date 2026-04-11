Мы не можем жить без космоса: 8 межзвездных кинопремьер ко Дню космонавтики

Режиссер выдающихся сериалов «Happy End» и «Балет», выпускник «Гоголь-центра» Евгений Сангаджиев наконец дебютировал в полнометражном кино. Первым пунктом соответствующего раздела его фильмографии стала приключенческая фантастика про подростка Игоря (Данила Харенко), которому в подарок от вечно отсутствующего отца-космонавта (возникающий под занавес Сергей Безруков) достается собака по кличке Лида (Шани). Ее недавно запустили в космос с билетом в один конец, а она взяла и каким-то чудом сама вернулась на Землю — как нам демонстрируют в прологе, столкнувшись с черной дырой. В «Роскосмосе» не знают ни о дыре, ни о том, что где-то по дороге Лида обзавелась способностью вытаскивать из параллельных вселенных взрослые версии людей, которых она кусает. Так Игорь выясняет от взрослой версии самого себя (Евгений Ткачук), что его отец через несколько дней погибнет при неудачном запуске ракеты. Тогда маленький и взрослый Игори в компании Лиды пускаются в путешествие к Байконуру — через всю Россию образца 2000 года.