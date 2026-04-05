Мертвецы, феи и примат: 5 новых фильмов для домашнего просмотра, от которых веет холодом

Веселая девушка с амнезией и тростью (Грейс Гловицки) в компании подозрительного мужа-усача (Бен Петри) прибывает в лесной санаторий, чтобы пройти экспериментальную терапию, включающую в себя физические (коленные компрессы) и психологические процедуры (стробоскоп; укалывания сахарным стеклом). Чем больше провалов в памяти восполняет героиня и чем чаще в стремных коридорах пансионата замечает призраков женщин, бывавших тут до нее, тем яснее становится, что ни заботливый муж, ни скрывающаяся за дверью кабинета доктор (Патрисия Тюлан), ни строгая медсестра (Кейт Дики) — не те, кем кажутся. Когда в санатории появляется еще более активно и одержимо заботящийся о дочери мужчина (Джейсон Айзекс), от происходящего почему-то веет еще большей жутью.