Поразительно, но социопатическая семейка маньяков Боузеров — самые живые персонажи в этой сахарной, как вата из парка аттракционов, анимационной адаптации видеоигры «Super Mario Galaxy» (2007). Все остальные герои сведены либо к усам (Марио и Луиджи), либо к замысловатой челке (Пич и Розалина), либо они — грибы. Первую, еще игровую адаптацию «Братьев Марио», принято ругать, называя трешем , но уж лучше такой треш, чем одобренный на всех, в том числе фанбойских инстанциях экологически чистый студийный продукт с восхитительной анимацией и абсолютно пустыми глазами. Кажется, это кино было сделано исключительно ради того, чтобы фанаты видеоигр нашли миллионы спрятанных в мультфильме пасхалок и камео (от релевантного миру Nintendo Фокса Макклауда до появляющихся, словно по приколу, миньонов из «Гадкого я»), а совсем маленькие дети посмеялись над физиологическими гэгами уровня: Боузеру-старшему защемило хвост дверью, и он от боли изрыгает столпы пламени (еееее, Пич!). В такой же печальной ситуации грозятся оказаться и зрители этого мульта, которые не входят ни в первую, ни во вторую категорию. Е.Т.