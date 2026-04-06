3. «Супер Марио: Галактическое кино» («The Super Mario Galaxy Movie»), реж. Аарон Хорват и Михаэль Еленик
У авторов «Супер Марио: Галактическое кино» все получилось! С каким-то восхищающим упорством они сделали вторую часть мультфильма даже хуже первой, а для этого надо было по-настоящему постараться. Сюжет сиквела не то, чтобы наивен — нет, он обескураживающе примитивен. Если бы существовала награда «Золотой кинослоп», то «Супер Марио» одержал бы в ней уверенную победу. Итак, оказывается, у принцессы Пич есть сестра Розалина (которую озвучивает Бри Ларсон — кстати, фанатка видеоигр), которая читает своим звездообразным приемным детишкам люмам сказки про водопроводчиков-супергероев — братьев Марио и Луиджи, — пока ее не похищает злодей Боузер-младший. На ее спасение тут же бросается Пич с верным помощником Тоадом, оставив Грибное королевство и уменьшенного до размеров крохи злодея Боузера-старшего под присмотром братьев Марио, у которых появился новый друг — динозаврик Йоши. И вот, пока Марио весь мультфильм пытается признаться Пич в чувствах, Боузер-младший старается освободить (внезапно исправившегося) Боузера-старшего и, конечно же, завоевать, а если понадобиться, и уничтожить всю вселенную.
Поразительно, но социопатическая семейка маньяков Боузеров — самые живые персонажи в этой сахарной, как вата из парка аттракционов, анимационной адаптации видеоигры «Super Mario Galaxy» (2007). Все остальные герои сведены либо к усам (Марио и Луиджи), либо к замысловатой челке (Пич и Розалина), либо они — грибы. Первую, еще игровую адаптацию «Братьев Марио», принято ругать, называя трешем, но уж лучше такой треш, чем одобренный на всех, в том числе фанбойских инстанциях экологически чистый студийный продукт с восхитительной анимацией и абсолютно пустыми глазами. Кажется, это кино было сделано исключительно ради того, чтобы фанаты видеоигр нашли миллионы спрятанных в мультфильме пасхалок и камео (от релевантного миру Nintendo Фокса Макклауда до появляющихся, словно по приколу, миньонов из «Гадкого я»), а совсем маленькие дети посмеялись над физиологическими гэгами уровня: Боузеру-старшему защемило хвост дверью, и он от боли изрыгает столпы пламени (еееее, Пич!). В такой же печальной ситуации грозятся оказаться и зрители этого мульта, которые не входят ни в первую, ни во вторую категорию. Е.Т.
Евгения Ткачева
2. «Прыгуны» («Hoppers»), реж. Дэниел Чон
Юная экоактивистка Мейбл готова грудью встать на защиту леса и его обитателей, но на другой стороне поля слишком могущественные противники — апатия местных жителей и жадный до власти мэр Джерри, озабоченный строительством новой дороги. Ради нее Джерри, несмотря на протесты Мейбл, взрывает бобриную плотину и выгоняет всю окрестную живность. В поисках зверей девушка случайно обнаруживает, что местные ученые нашли способ перегонять сознание людей в головы робо-животных. Тогда Мейбл угоняет тельце механического бобра, чтобы спасти природу, но случайно устраивает полный «Помпоко».
Мы уже давно смирились с тем, что Pixar больше не тот. Когда-то ламповая анимационная студия конвейером выдавала шедевры, но в какой-то момент победная серия прервалась, и студия так и не вернулась на прежний уровень. Не лучшим образом сказалась на ее восприятии и усилившаяся конкуренция: на фоне других мейнстримных студий, интересно экспериментирующих с сочетанием двухмерной и трехмерной анимации, фирменный визуальный стиль Pixar начал отдавать бумерством. Все это, впрочем, не мешает ей и сейчас делать хорошие мультфильмы. «Прыгунов» многие и вовсе называют лучшей «пиксаровской» работой последних лет, однако это утверждение, с которым хочется поспорить.
«Прыгунов» действительно есть за что полюбить — хотя бы за хорошо прописанную героиню и ударные дозы отчетливо мультяшного безумия. Вдобавок его создатели всю первую половину истории впечатляюще выкручивают ставки, прокладывая тропку к политическому месседжу о взаимоотношениях человечества с природой, притеснении меньшинств и экологическом активизме. Однако затем мультипликаторы словно вспоминают, что работают на корпорацию Disney, и вся накопленная смелость вылетает в трубу. Пытаясь замести следы от острых углов, сценарий начинает усиленно мутить воду и противоречить сам себе.
Все это бьет и по драматургии, и по высказыванию — поразительно видеть такую кашу в фильме студии, обычно славящейся умением свести сюжетные коллизии к ясному и небанальному жизненному уроку. Относительно внятной получилась только идея о том, что активистам стоит умерить свой пыл — и тогда все как-нибудь само наладится. Короче говоря, удивительный пример произведения о важности сохранения природы, которое больше всего понравится тем, кого бесят экозащитники. Кому-то все сказанное покажется придирками (это всего лишь детский мультик!), так что позвольте в ответ спросить: зачем вообще браться за такую тему и такую протагонистку, чтобы в итоге толкнуть их под колеса? Говорите что угодно про «Аватары», но в вопросах экологии и политики Джеймс Кэмерон был как минимум последовательнее. В.Г.
Василия Говердовского
1. «GOAT: Мечтай по-крупному» («GOAT»), реж. Тайри Диллихей и Адам Розетт
Козел-сирота Уилл (в оригинале его озвучивает Калеб МакЛоклин из «Очень странных дел») работает курьером в забегаловке и мечтает попасть в баскетбол, называемый тут звероболом. От цели его отделяет неприятное обстоятельство: в мире мультфильма козлят не допускают до профессиональных соревнований из-за маленького размера. Однако, когда биф Уилла с задиристой звездой баскетбола, конем Галопом, становится виральной сенсацией, ноунейма подписывают в переживающую не лучшие времена команду «Шипы». Больше всего новичку не рада ветеранша «Шипов», черная пантера Джетт, втайне переживающая, что ее спортивный забег подходит к концу.
Sony Pictures Animation уже несколько лет как в ударе. Своим «Человек-паук: Через вселенные» студия популяризировала модную нынче связку двухмерной и трехмерной анимации, а в прошлом году с «Кей-поп-охотницами на демонов» выиграла «Нетфликсу» их первый анимационный «Оскар». С такими соседями по парте «GOAT» на отличника не тянет: все же под капотом у мультфильма довольно стандартная спортивная драма. Вернее две драмы: про недооцененного всеми лузера и выходящего в тираж спортсмена-суперзвезду. К чести сценария стоит отметить, что, сшивая два сюжета в один, «GOAT» неожиданно выдает не всегда очевидную в индивидуалистических обществах идею: чтобы добиться больших успехов, даже великим талантам нужна помощь команды.
В любом случае спортивное кино мы любим не за оригинальность, а за ударную вариацию популярной мелодии. И на этом фронте мультфильм не подкачал: из него прет лошадиная энергия, смешных шуток — море, а нарисовано все так, что от некоторых моментов может отвалиться голова. Одно сплошное аудиовизуальное удовольствие для всех, кто готов смириться с относительной банальностью и СДВГ-шным темпом повествования. В.Г.
Василия Говердовского